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美眾議員提台灣政策法版本　綠委：美對台戰略逐漸清晰

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
美國聯邦眾議院外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul））28日提出台灣政策法案，民進黨立委王定宇表示，美國對台戰略從模糊逐漸清晰。圖／王定宇辦公室提供
美國聯邦眾議院外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul））28日提出台灣政策法案，民進黨立委王定宇表示，美國對台戰略從模糊逐漸清晰。圖／王定宇辦公室提供

美國聯邦參議院外交委員會14日通過台灣政策法案後，美國聯邦眾議院外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul））28日提出對案，在安全部分增加「戰略清晰」，提供台灣更多抵禦侵略的武器。對此，民進黨立委王定宇表示，台灣政策法案立法非常重要，美對台戰略從模糊逐漸清晰，尊重美國國內立法程序跟協商，未來若能盡速通過對台灣有非常實質幫助。

王定宇表示，台灣政策法案在美國立法程序上，美國參議院外交委員會通過後，還要完成院會程序，同時眾議院也要完成立法程序後，參眾議院經過溝通協調整合成一個版本，送交美國總統簽署成為有效法案。

王定宇說，台灣政策法案是美國從1979年台灣關係法後，對台最重要的修法，根據眾議員提出的版本，跟參議院外交委員會通過版本同樣把台灣列為非北約重要盟友，加強加速對台軍售以及以及5年提供65億美元直接軍援等。

王定宇分析，過往美國對台戰略模糊，現在逐漸轉為清晰，從美國總統拜登表態會出兵協防台灣，搭配參眾議院提出的台灣政策法案來看，對台灣安全這件事擊保護民主，不僅是跨黨派共識，也是行政立法部門的共識。

民進黨立委郭國文也說，我駐美軍事代表團辦公大樓整建近期完工，台美軍事交流從過去的只能做不能說，逐漸浮上檯面。

郭國文表示，美國國會議員任期將於明年一月屆滿，外界疑慮台灣政策法曇花一現說法，從近期美國參眾兩院接連提出友台法案，台美交流不論是象徵性或實質性進展都到新里程碑，台灣政策法案其中有關軍援台灣等內容也有機會被納入必須及時通過的法案之中，例如美國年度「國防授權法」。

美國 台灣政策法 王定宇

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