蔣萬安回防「本命中山區」 與民眾握手高喊好久不見
國民黨台北市長參選人蔣萬安今日行腳行程回到立委選區中山區，議員陳炳甫、葉林傳、王浩市，以及議員參選人柳采葳、高世俊等人也現身陪同掃街，蔣萬安拜票過程中，不斷與選民握手時提及「好久不見」，有支持者則是送上鳳梨祝福。
蔣萬安表示，北市每個行政區都是他辛勤耕耘的選區，當然中山區也是他自己立委選區，跟大家都很有感情，一早跟議員、副議長到榮星花園、濱江市場就是來跟大家懇託。蔣萬安拜票過程中，不斷與選民握手時提及「好久不見」；蔣萬安還未走來，許多攤商就拿起手機準備拍照，有的支持者大喊凍蒜，有的支持者則是送上鳳梨祝福。
另外，民間發起邀台北市長12名參選人參與討論中正紀念堂定位的「想像中正紀念堂的100種方式：台北市準市長論壇」，12位市長候選人中，張家豪、陳時中、黃珊珊、黃聖峰、童文薰、鄭匡宇、蘇煥智等七位候選人原已同意出席參加論壇，備受矚目的蔣萬安卻缺席，主辦單位近日以因社會輿論反應趨於政治化操作宣布取消。蔣萬安說，當時為什麼要舉辦以及現在為什麼要取消，主辦單位要說明清楚。
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