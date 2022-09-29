蔣萬安回防「本命中山區」 與民眾握手高喊好久不見

國民黨台北市長參選人蔣萬安今日行腳行程回到立委選區中山區，議員陳炳甫、葉林傳、王浩市，以及議員參選人柳采葳、高世俊等人也現身陪同掃街，蔣萬安拜票過程中，不斷與選民握手時提及「好久不見」，有支持者則是送上鳳梨祝福。

蔣萬安表示，北市每個行政區都是他辛勤耕耘的選區，當然中山區也是他自己立委選區，跟大家都很有感情，一早跟議員、副議長到榮星花園、濱江市場就是來跟大家懇託。蔣萬安拜票過程中，不斷與選民握手時提及「好久不見」；蔣萬安還未走來，許多攤商就拿起手機準備拍照，有的支持者大喊凍蒜，有的支持者則是送上鳳梨祝福。