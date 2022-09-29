柯文哲黃珊珊合體葫蘆寺活動喊凍蒜 保安宮董提前離席

北市長三腳督民調膠著，無黨參選的北市前副市長黃珊珊今早與市長柯文哲同台出席士林葫蘆寺建廟75周年活動記者會，廟方還邀黃上台致詞、並高喊祝福黃珊珊高票凍蒜，由於這次活動也邀全台九間宮廟代表，民進黨參選人陳時中大安區後援會長、保安宮董事長廖武治坐在台下，疑似因活動不見陳時中、蔣萬安，只有黃珊珊，活動還沒結束，廖武治先行離席。

媒體追問廖，是否覺得活動規畫只有黃珊珊出席，才提前離席？廖武治無正面回應，僅表示另外還有事。

台北葫蘆寺是士林地區重要宗教信仰中心，建廟已有75周年，廟方10月9日將舉辦九聖齊聚水陸除瘟巡安活動，今天特別召開開鑼記者會，並邀全台九間宮廟出席活動記者會，包括大龍峒保安宮、白沙屯拱天宮、台北關渡宮等九位宮廟代表出席。

不過因今天的記者會，北市長三位參選人只有黃珊珊出席，一向挺綠的保安宮董事長廖武治原本坐在台下，不過還沒有等到報馬仔引路出場介紹九位宮廟代表上台，廖武治就先前匆匆提前離開，一度司儀唱名廖董事長上台時，等無人，只能另派人代表上台。

黃珊珊上台致詞時表示，她之前擔任北市副市長，很榮幸受邀參加記者會，因她離開市府前，最後一個工作就是協調今天的記者會，接下來10月9日舉辦的九聖齊聚水陸除瘟巡安活動，會是士林葫蘆地區最重要的一場，也是台北市疫情過後，恢復正常生活很重要活動，在佛祖保護下，台北市會越來越好早日走出疫情，恢復往日繁榮。

黃珊珊也說，感謝廟方的邀請，將擔任副市長時的支持，現在是參選人，也能在地方上貢獻自己的力量。