影／政府債務越還越多 蔡壁如：務虛不務實

明年度中央政府總預算案，歲出2.72兆元，較今年增加4,680億元，增幅20.8%，金額創新高，也創下史上最大增幅。截至今年7月底，中央政府債務未償餘額實際數5兆7,538億元，較蔡英文總統上台時的5兆3,988億元，增加3,550億元。民眾黨立院黨團指蔡政府和蘇建榮部長所謂「還債」，其實是舉新還舊，政府債務還越還越多。要求財政部應該堅守財政紀律，審慎編列財政收支，並向全國納稅人說明清楚，以達到政府財政的穩定。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠委員表示，明年總預算成長幅度達20.8%，較去年大增4,680億元，政府擴張歲入歲出，而非控制歲出，把增加的歲入拿來償還近年大量舉債的特別預算借款，將造成公共債務直線上升。根據國庫署統計發現，109年舉債2,761億、110年舉債1,422億、111年負4,386億及112年負3,753億，加總1.2兆，蔡政府已成為最會花錢的政府，執政8年，花了9年的錢，把子孫的錢都花光了。

立委蔡壁如表示政府稅收連年超徵，債務卻屢屢再創新高，雙雙破紀錄，顯示超徵的稅收，還無法填補擴增的收支缺口，民進黨執政耗用資源沒有節制，背離永續發展。蔡壁如指蔡英文上台以來，從105年度至110年度「稅收超徵」金額合計高達8,069億元，去年度就超徵4,327億元，約是歲入2兆4,415億元的17.7%，財政部預算數字和實際數字，有五分之一的落差，顯示政府的財政數字管理失靈。史學經典《萬歷十五年》分析大明王朝覆亡的治理失靈，就是欠缺「數字化管理」，儒家道德掛帥「務虛不務實」。