蔡英文關切「教官為何退出校園？」 現職教官：選舉時的政治語言

民進黨中常會昨天討論教官是否留在校園等議題，有與會者轉述，身兼黨主席的蔡英文總統在會中提及，有許多支持者向她反映「教官為什麼要退出校園？」、「教官千萬不能退出校園」，因為教官留在校園還可以教基本的軍事教育。未料此話一出，也讓學校教官大感不滿，質疑蔡總統是「忘記了？還是怕想起來？」，也有教官批評，這可能只是選舉時的政治語言。

立法院2013年決議，約1800名現役教官要在2023年依法退出大學和高中職。不過昨天民進黨中常會，邀請台灣民主實驗室理事長沈伯洋進行「全民防衛」報告，據與會人士轉述，蔡總統在會中表示，全民國防必須要透過全體國民的參與，打造最堅實、韌性的防衛戰力，蔡總統也會中提到，有很多人跟她反映，為什麼教官要退出校園？還有很多人拉著她的手說，教官千萬不能退出校園。

對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘會後表示，黨政軍退出媒體、教官退出校園、返回不當黨產等都是台灣民主發展重要議題，教官曾擔任監控工作，因此才要退出校園。他也說，教官退出校園在2013年已經做出決議，8年內要完成，如果因為全民國防把教官留在校園，並不合適，必須要依照當初決議辦理。

不過蔡總統言論一出，也讓現職仍在學校服役的教官大感不滿。有教官指出，當初要「威權」離開校園的，就是蔡英文政府，結果蔡總統卻忘了自己在推的政策，竟是「說忘就忘」，自己鬼打牆。蔡總統究竟是忘記了？還是害怕想起來？還是現在要選舉了，才開始轉變態度？

也有一位不願具名高中教官表示，蔡總統這席話，有可能只是選舉時的政治語言。先前民進黨政府高喊黨政軍退出校園，認為教官在校園內會對學生有黨國思想改造的疑慮，但經過時代的轉變，當前在校園中，教官主要的任務就是負責全民國防教育教學，以灌輸學生全民防衛的自主防衛觀念，最重要的功能則是維護校園安全，以及學生品德教育，當學生間彼此有衝突，又或是師生衝突時，必須介入排解、輔導，與「思想改造」毫無關聯。