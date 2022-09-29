藍青年不忍了 楊植斗赴NCC潑綠漆抗議
媒體人周玉蔻的電視節目《辣新聞》近日因中二立委補選期間未落實查證，遭NCC開罰40萬元；再加上周玉蔻連日透過該節目爆料，國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞，波及前中國小姐張淑娟遭提告。台北市議員參選人楊植斗不滿NCC今前往「潑綠漆」，並批評NCC，「甘淪民進黨打手，腦中眼中都是綠色。」
楊植斗表示，周玉蔻事件延燒，加上鏡電視相關錄音檔流出，逼得NCC不能再裝睡，只好勉為其難地，開罰了一件「陳年舊案」。因此他今早赴NCC，喊話「請出來面對」；他說，選前的不實謠言，選後只輕罰40萬，若沒人有動作，周玉蔻最近的案子，可能也要拖到明年才辦，這樣的NCC，甘淪民進黨打手，腦中眼中都是綠色，「就讓我來幫你們服務」，把辦公室全漆成綠色算了。
楊植斗表示，「我做事，我負責」，抗議NCC無能失職，沒能阻止媒體造謠，影響選情，批評偷走民主，要求NCC重罰民視，並加速審議張淑娟的案子，「讓周玉蔻這種人滾出媒體，才是NCC該做的事」。楊植斗表示潑完漆後他自行報警，並在原地等待，目前正在派出所說明。
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