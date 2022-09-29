【專家之眼】由龐培歐二度訪台看執政黨的政治算計

美國前國務卿龐培歐繼今年3月來台訪問後，時隔半年再度造訪台灣，出席「全球台商經貿論壇」，並發表專題演講。綠營在年底選舉安排反中大將訪台，象徵民進黨選戰策略或將調整。

上次龐培歐來台活動都在台北，拜會對象主要為中央部會首長；此次則集中於南部，除了專題演講外，還到駁二特區參訪，並與民進黨高雄、台南與屏東三大地方首長、多位立委、企業界人士以及與地方重要人士會面。其配合度極高，然來台成本並不便宜。

以演講費為例，主辦單位雖未公開，但媒體揭露三月行的合約，邀請龐培歐夫婦訪台酬勞高達15萬美金。不過，這些金額若與幫助美國軍火商促成軍購案或為大企業推動龐大的政府採購案（例如：波音、電廠、農產品、肉品、油汽與金融市場等）所獲得的回扣相比，簡直是小巫見大巫。龐培歐3月訪台，當時就傳出他有意爭取台灣政府退撫基金、勞退基金投資其有關的Anarock基金公司，而蓬佩奧正是該公司資深顧問、未來的董事會主席。其背後的利益更是可觀，且未公開在檯面上。

從龐培歐來台活動觀察，民進黨與龐培歐可謂是各取所需。首先，龐培歐任職國務卿時聲勢如日中天，不遜於時任美國總統的川普，經常重砲批評中國，深獲不少反中氛圍瀰漫西方國家肯定。卸任國務卿職務後，仍持續關注國際事務，並擔任美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）「中國中心」的諮詢委員會主席。蓬佩奧有意代表共和黨在2024年角逐美國總統大位，故不斷地發表反共言論，藉以維持知名度。

無奈卸任後缺乏舞台，不再是媒體寵兒，聲勢直線崩跌。非但與前總統川普相去甚遠，也遠不如最近竄起的佛州州長德桑提斯，共和黨內已逐漸被邊緣化。因此，跟隨著美國政界主流思潮，響應「蹭台灣」運動，試圖拉抬聲量，還可增加荷包，何樂而不為？

其次，就民進黨政府而言，近期爆發林智堅論文抄襲案、強推數位中介法、府院介入鏡電視申請案與疫苗採購爭議等重大問題，民調直直落，年底地方選舉選情極不樂觀，有可能重演2018年縣市長大敗的結果。因而提早操作過去全國性選舉才會祭出的「抗中保台」路線，期待再次燃起「芒果乾」，以扭轉落後的選情。

而龐培歐就是國際知名的抗中急先鋒，卸任前挺台不遺餘力，批判中共不遺餘力，為大陸最痛恨的政治人物之一，被北京當局列入制裁對象。邀請其來台，具有象徵性的意義，勢將配合蔡政府批中不手軟，極易挑起中共的反彈。而且蓬佩奧多次表示有意爭取共和黨提名選2024年總統，縱然可能性不大，還是可提早押寶。

此舉若能激起中國大陸的激烈文攻武嚇，痛批獨台並派軍機與軍艦騷擾台灣，甚至宣布新一波軍演，就可激發台灣民眾仇中的氛圍，達到其政治目的。可以預見，龐培歐南部行只是蔡政府選前的其中一項政治操作，未來將會有更多的動作，將台灣帶入兵凶戰危邊緣。至於對於選票是否有幫助，端視台灣選民的智慧。