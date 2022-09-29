美運輸部長發聲 挺台入ICAO

聯合報／ 國際組／綜合報導

美國運輸部長布塔朱吉廿七日在國際民航組織（ＩＣＡＯ）年會上，呼籲應讓台灣得以有意義參與ＩＣＡＯ。

ＩＣＡＯ第四十一屆年會廿七日在加拿大蒙特婁召開，台灣今年仍未能受邀與會。中央社報導，布塔朱吉利用發言機會公開表達美方對台灣參與國際組織的支持。他表示，美方相信所有國際民用航空的最重要利益相關者，尤其是像台灣這樣管理重要空域的一方，都應有機會有意義參與ＩＣＡＯ事務。

台灣在二○一三年曾獲邀以「中華台北」名義出席ＩＣＡＯ每三年舉行一次的年會，但過去二屆都未能再獲邀請與會。

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