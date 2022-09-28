聯合國大會挺台 蔡總統感謝友邦發聲

我國友邦紛紛在聯合國大會為台灣發聲，蔡英文總統今晚在臉書指出，感謝友邦和民主夥伴為台灣發聲，支持台海及區域的和平穩定。

蔡總統說，這幾年來，台灣在許多領域的表現，讓世界看見台灣、肯定台灣、支持台灣。而讓台灣走向世界，一直是執政團隊努力的目標。最近，在聯合國大會總辯論期間，我國友邦積極呼籲，台灣能為世界做出更多貢獻，支持台灣有意義參與各項國際組織，並關切台海及區域和平穩定。

蔡總統說，感謝巴拉圭、馬紹爾群島、瓜地馬拉、史瓦帝尼、帛琉、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、吐瓦魯、聖文森及諾魯，堅定的邦誼、溫暖的支持，「讓我們深受感動。」她也感謝台灣的民主夥伴，包括美國、日本、英國、澳洲、德國、捷克、歐盟、歐洲理事會，以及「七大工業國集團（G7）」也都紛紛在聯合國大會期間，透過各種方式，為台灣發聲，強調台海及區域和平穩定的重要性。

蔡總統說，「不論是在防疫合作、全球供應鏈，或者區域安全等重要領域，我們都向世界展現，台灣不僅是國際社會負責任一分子，更是為世界做出貢獻的良善力量。這是全體國人的共同努力，讓民主台灣更有自信，也讓世界更支持民主台灣。台灣也會持續與民主夥伴同行，自信走向世界，堅定維護區域和平穩定，為全球疫後經濟復甦貢獻，讓全球民主更具韌性。」