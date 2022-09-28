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張麗善首場造勢大會 痛批對手：割稻尾專家

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
國民黨籍雲林縣長參選人張麗善今舉辦首場造勢大會，痛批對手是割稻尾專家。記者黃于凡／攝影
國民黨籍雲林縣長參選人張麗善今舉辦首場造勢大會，痛批對手是割稻尾專家。記者黃于凡／攝影

國民黨籍雲林縣長參選人張麗善今晚在斗南田徑場舉辦首場造勢大會，5千多人到場支持，她在台上細數3年多政績，痛批對手是「割稻尾專家」，指今天動工的肉品市場是縣府和農會集資3億元，再請肉品市場貸款7億元，不是像他說的「是他爭取的」這樣。

張麗善說，行政院寧願補助一天殺300頭豬的朴子肉品市場20億元改建，卻不願補助一天殺3000頭豬的雲林肉品市場，雲林肉品市場第一期改建要12.9億元，縣府和農會等股東集資3億多元，剩下7億元都是肉品市場去貸款來的。

張麗善強調，她是做事的人，不是作秀的人，最看不起的就是「割稻尾專家」，像今天雲林肉品市場動土，縣府做了完整的計畫書，也完成前中後期報告，行政院只補助2.76億元，劉建國竟說經費是他爭取，真的是睜眼說瞎話。

張麗善也說，劉建國擔任立委13年，應該要好好說明13年來為雲林做了什麼，不是像現在這樣臨時抱佛腳，這3個月內頻繁請中央部會到雲林，說他要做哪些事情，空口說白話無法獲得選民認同，是在欺騙社會、欺騙老百姓。

2022大選

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