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蔡英文拋教官是否留在校園 柯建銘：轉型正義不可逆

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片

民進黨中常會今天討論到教官是否留在校園等議題；據與會者轉述，身兼黨主席的蔡英文總統在會中提到，有支持者說教官留在校園也不錯，可以教學生基本的軍事知識，但民進黨團總召柯建銘在會中表明，全世界沒有任何一個國家有教官在校園，轉型正義不能走回頭路。

與會者轉述，柯建銘在討論教官是否退出校園議題提到，黨政軍退出媒體、教官退出校園、返回不當黨產，是當時立法脈絡與過程，這是不可能逆回來，這是台灣民主重要發展課題。

柯建銘事後受訪表示，民進黨從黨外時期就一再主張黨政軍退出媒體、教官退出校園、返回不當黨產，不當黨產相關條例已經在2017年立法，黨政軍退出媒體在扁政府時代完成，教官退出校園在2013年已經做出決議，8年內要完成，如果因為全民國防把教官留在校園，並不合適，必須要依照當初決議辦理。

至於教官如何退出校園，柯建銘說，教官退出校園後可以成為民間或地方種子教官，也可以歸見部隊，有相關機制在處理，既然已經在做，轉型正義不能走回頭路。

教官 柯建銘 蔡英文 轉型正義

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