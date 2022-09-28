被控捲入殯葬園區開發　蘇嘉全聲明：一切合法不容抹黑

屏東縣議員吳亮慶指控台灣日本關係協會會長蘇嘉全主導殯葬園區開發案，蘇嘉全今天發表聲明，強調該土地已出售給專業管理團隊經營，非他本人或家族持有，相關開發皆依政府法令，一切合法，不容抹黑，參選人用子虛烏有、悖離事實言論，不能爭取選民認同。

蘇嘉全聲明指，吳亮慶質詢完全不符事實，該案於2020年選舉就遭有心人誣指，都已提告在案，今年舊案重提，都是選舉操作。

蘇嘉全強調，該土地原為舊式墓園，由家族決議，出售給專業管理團隊經營，非他本人或家族所持有；此園區並無興建高塔式建築（納骨塔）計畫，與吳亮慶所稱完全不符。

舊墓園售予該團隊時，雙方共識為朝友善環境、公園化墓園規畫，除供人慎終追遠，也讓後人祭拜時能有休閒、舒適的空間；墓園相關開發皆依政府法令，並經由縣政府層層關卡，嚴格審查核可，一切程序完全合法，不容抹黑；期望參選人能回歸政策面討論，用子虛烏有、悖離事實的言論，不能爭取選民認同。

吳亮慶表示，所有質詢內容都有所本，4座納骨塔是開發團隊跟縣府提報的內容，「我不知道塔有多高，但那些設施就是納骨塔」。

吳亮慶強調，他已擔任多屆議員，「選舉對我來說不重要，我也不眷戀，如果對方認為我說的不對，歡迎來告，大家一起到法院把事情說清楚。」