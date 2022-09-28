影／周玉蔻「辣新聞」中二補選未查證挨罰 顏寬恒：NCC抓一放九

NCC（國家通訊傳播委員會）今針對媒體人周玉蔻主持民視「辣新聞152」未清楚查證台中市第二選區立委補選，決議開罰40萬元。對此，參與補選的前立委顏寬恒今天下午透過影片回應，政論節目淪「議顏堂」已經將近一年，NCC遲來的裁處卻不是正義，依然是不公不義。痛批NCC抓一放九的行為只證明一件事，支持NCC就是支持周玉蔻、支持周玉蔻就是支持民進黨，民進黨不會倒，台灣媒體環境不會好。

台中市第二選區立委補選在今年1月9日登場，參選的顏寬恒在去年12月中，召開記者會點名7個電視台、8個政論節目一個多月來針對他造謠抹黑，冠亞軍分別為民視「台灣最前線」，以及民視台灣台節目「辣新聞152」，痛批政論節目第一時間不查證，隔天再透過新聞二次傷害，徹底淪「議顏堂」，國民黨為此特赴NCC現場舉發。

顏寬恒指出，補選期間以周玉蔻為首的「議顏堂」等8個政論節目24小時對他與家人輪番轟炸，極盡抹黑造謠、人格毀滅、羞辱，至今民進黨台中市長參選人蔡其昌選情告急，為了轉移焦點，還在繼續拿烏龍報料、查無不法的偵結案件都可以做成是抺黑造謠，連神上千公斤需要骨架支撐276公斤黃金這種基本常識都沒有。

顏寬恒痛批，針對辣新聞從選舉期間18件檢舉，到今天高達95件檢舉，僅開罰一件、40萬元，對比連續開罰中天新聞上千萬元，根本是個笑話，給個理由竟然是在網路上不夠具體，NCC抓一放九的行為只證明一件事，支持NCC就是支持周玉蔻、支持周玉蔻就是支持民進黨，民進黨不會倒，台灣媒體環境不會好。