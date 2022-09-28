快訊

籲認真對待普亭言論 梅克爾揭不該輕忽原因

閃辭立榮董座「無關弟弟派瓦解」 張國煒曝未來計畫

獨／媽媽有癌症病史 小薰驚爆左胸不明疼痛「持續三到五秒」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／周玉蔻「辣新聞」中二補選未查證挨罰 顏寬恒：NCC抓一放九

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
NCC今針對媒體人周玉蔻主持民視「辣新聞152」未清楚查證台中市第二選區立委補選，決議開罰40萬元。對此，參與補選的前立委顏寬恒今天下午透過影片回應。圖／顏寬恒提供
NCC今針對媒體人周玉蔻主持民視「辣新聞152」未清楚查證台中市第二選區立委補選，決議開罰40萬元。對此，參與補選的前立委顏寬恒今天下午透過影片回應。圖／顏寬恒提供

NCC（國家通訊傳播委員會）今針對媒體人周玉蔻主持民視「辣新聞152」未清楚查證台中市第二選區立委補選，決議開罰40萬元。對此，參與補選的前立委顏寬恒今天下午透過影片回應，政論節目淪「議顏堂」已經將近一年，NCC遲來的裁處卻不是正義，依然是不公不義。痛批NCC抓一放九的行為只證明一件事，支持NCC就是支持周玉蔻、支持周玉蔻就是支持民進黨，民進黨不會倒，台灣媒體環境不會好。

台中市第二選區立委補選在今年1月9日登場，參選的顏寬恒在去年12月中，召開記者會點名7個電視台、8個政論節目一個多月來針對他造謠抹黑，冠亞軍分別為民視「台灣最前線」，以及民視台灣台節目「辣新聞152」，痛批政論節目第一時間不查證，隔天再透過新聞二次傷害，徹底淪「議顏堂」，國民黨為此特赴NCC現場舉發。

顏寬恒指出，補選期間以周玉蔻為首的「議顏堂」等8個政論節目24小時對他與家人輪番轟炸，極盡抹黑造謠、人格毀滅、羞辱，至今民進黨台中市長參選人蔡其昌選情告急，為了轉移焦點，還在繼續拿烏龍報料、查無不法的偵結案件都可以做成是抺黑造謠，連神上千公斤需要骨架支撐276公斤黃金這種基本常識都沒有。

顏寬恒痛批，針對辣新聞從選舉期間18件檢舉，到今天高達95件檢舉，僅開罰一件、40萬元，對比連續開罰中天新聞上千萬元，根本是個笑話，給個理由竟然是在網路上不夠具體，NCC抓一放九的行為只證明一件事，支持NCC就是支持周玉蔻、支持周玉蔻就是支持民進黨，民進黨不會倒，台灣媒體環境不會好。

NCC 周玉蔻 顏寬恒

延伸閱讀

批周玉蔻血口噴人該退出媒體 民眾黨參選人赴北檢抗議

影／「挺蔻投其昌」與周玉蔻同框？蔡其昌：我不曉得是誰傳

與周玉蔻切割？ 陳時中：我憑什麼去切割人家

周玉蔻爆哭被剪成汙髒男女片 柯文哲酸：當娛樂節目看？

相關新聞

影／周玉蔻「辣新聞」中二補選未查證挨罰 顏寬恒：NCC抓一放九

NCC（國家通訊傳播委員會）今針對媒體人周玉蔻主持民視「辣新聞152」未清楚查證台中市第二選區立委補選，決議開罰40萬元...

周玉蒄的麥克風、鏡電視的錄音 綠營迴力鏢終究射向了陳時中

近日最熱門新聞有二，一是民視昨召開常務董事會，決議取消周玉蔲主持的「辣新聞152」在民視新聞台53頻道的聯播；一是被時力立委陳椒華指稱是鏡電視大股東裴偉在內部會議討論鏡電視執照時的錄音，內容牽涉蔡蘇、NCC主委陳耀祥及民進黨前秘書長洪耀福在申照過程中各自「出力」，蘇貞昌當場否認，府也發表聲明否認，陳椒華則要求將錄音送刑事鑑定，並邀蘇與她對賭。 看似不相干的兩件事，民進黨台北市長參選人陳時中說的一句話卻可以將之巧妙連結。

被控捲入殯葬園區開發 蘇嘉全聲明：一切合法不容抹黑

屏東縣議員吳亮慶指控台灣日本關係協會會長蘇嘉全主導殯葬園區開發案，蘇嘉全今天發表聲明，強調該土地已出售給專業管理團隊經營...

2022前進議會／綠屏東派系壁壘分明 潘孟安、蘇震清布局延續政治命脈

屏東縣政治版圖綠大於藍，今年縣議員選舉藍綠提名人數均未過半。民進黨面臨縣長黨內初選時派系分裂，議員選舉有6人違紀參選，均被開除黨籍，包括立委蘇震清的女兒蘇孟婕。縣長潘孟安、立委莊瑞雄等也派出家人或子弟兵布局議員，爭取延續地方政治命脈。

游錫堃：台灣還是不正常國家但比過去好非常多

今天是民進黨創黨紀念日，「正常國家基金會」舉行紀念「正常國家決議文」15周年活動，民進黨前主席、立法院長游錫堃與時任黨秘...

龐培歐台南午餐大呼好吃 黃偉哲驚喜發現兩人同年

美國前國務卿龐培歐今天造訪台南，市長黃偉哲親自歡迎致贈噴印台美國旗的藍花、果乾以及蝦餅等禮品，隨後的閉門午餐會面時，與龐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。