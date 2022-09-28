游錫堃：台灣還是不正常國家但比過去好非常多

今天是民進黨創黨紀念日，「正常國家基金會」舉行紀念「正常國家決議文」15周年活動，民進黨前主席、立法院長游錫堃與時任黨秘書長、新北市長參選人林佳龍共同出席，說明催生「正常國家決議文」的過程。游錫堃表示，15年前草擬該決議文，受到很大衝擊，他認為經過15年之後，台灣雖然還是不正常國家，都已經比過去好非常多。

游錫堃回憶，他曾經參與1999年「台灣前途決議文」幕僚作業，當時主席是林義雄，他是秘書長，他擔任草擬小組召集人，「過時受到很大衝擊，很多人反對，一波三折，中間12年沒工作，和正常國家決議文有關係，但不方便講。」

游錫堃說，當時列出台灣「五大不正常」，包括國際關係、憲政體制、國家認同、社會公義及政黨競爭，大家可以做一個回顧。

游錫堃說，現在台灣的國際關係還是不正常，但已經進步很多，美國前國務卿龐培歐來台灣，說台灣是國家，以前美國前國務卿怎麼可能這樣講。他也提到，日本前首相安倍晉三說，「台灣有事就是日本有事，就是美日同盟有事」，過去也沒有。

游錫堃提到，日前他帶領立法院跨黨派訪問團去歐洲，參訪捷克、立陶宛及法國，經費都是對方支出，過去在非邦交國沒有這種待遇，過去前總統李登輝過境美國都不能下機，美國在台協會主席還要去飛機上見面，因此李登輝穿睡衣反制。過去日本、美國對台灣很好，但非邦交國就是不一樣，不過這次到歐洲，不但登堂入室，且行程都是參議院落地招待，警車開道，下榻旅館也有24小時維安，可以說台灣的國際關係比過去進步很多。

憲政體制方面，游錫堃說，現在憲法沒什麼改，但15年前是朝小野大，行政團隊有輪替，國會沒輪替，現在憲政體制比較正常，憲政運作比以前正常。國家認同方面，游錫堃說，今年台灣民意基金會才做調查，支持台灣獨立及維持現狀的人有75%，支持統一僅11％。而社會公義部分，許多不法判決已平復；政黨競爭方面，雖然很多人還是不滿意，但比過去好非常多，現在台灣雖然還是不正常國家，但正常化的腳步從來沒有緩和下來，一直往前邁進，未來希望大家一起打拚。

林佳龍表示，「正常國家決議文」通過時，他是黨秘書長，心情很緊張，很怕搞砸，當時總統選舉在即，但還是讓決議文可以通過，內容也有些調整。他認為台灣應該啟動二次民主改革，透過民主方式完善台灣的民主機制。