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龐培歐台南午餐大呼好吃 黃偉哲驚喜發現兩人同年

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）和美國前國務卿龐培歐。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲（左）和美國前國務卿龐培歐。圖／台南市府提供

美國前國務卿龐培歐今天造訪台南，市長黃偉哲親自歡迎致贈噴印台美國旗的藍花、果乾以及蝦餅等禮品，隨後的閉門午餐會面時，與龐培歐相談極歡，他特別把握機會向龐培歐表達美國對台灣捐贈COVID-19疫苗的衷心感謝，

美國前國務卿龐培歐今天中午到訪台南，並在台南歸仁阿勇漂亮莊園餐敘，由國宴級總舖師「阿勇師」汪義勇掌廚。

黃偉哲表示，今天的餐會可說非常成功，龐培歐品嘗刈包等台南道地佳餚，大呼好吃。

黃偉哲說，在餐會期間，大家不僅熱烈交換區域局勢的意見，更驚喜發現龐培歐與他不僅同年，龐培歐的愛子更跟市長同月同日生，且此次陪同龐培歐來訪的葉望輝早年也曾在台南傳教過，種種的淵源，讓雙方談話時備感溫暖親切。

黃偉哲說，這位好朋友在卸任國務卿要職後，就在非常短的時間內來到台灣訪問，這對台灣來說，是一個很大的鼓舞跟鼓勵。

依維基資料，黃偉哲是1963年9月26日出生，剛過59歲生日。龐培歐生日是1963年12月30日，比黃偉哲小3個月。

龐培歐 黃偉哲 台南

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