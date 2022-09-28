蔡總統：強化全民防衛 展現自我防衛決心

民進黨中常會今天邀請台灣民主實驗室理事長沈伯洋，以「全民防衛」為題進行專案報告。身兼黨主席的蔡英文總統聽取報告後表示，全民國防必須要透過全體國民的參與，打造最堅實、韌性的防衛戰力，展現台灣自我防衛的決心與能力，讓每一個人都能為家園盡一份心力，同時也要繼續和全球民主夥伴，一起捍衛民主自由的價值，保護民主體制，堅定捍衛主權與國家安全。

蔡總統指出，現代戰爭型態與過去相當不同，守護國家安全，除了國際的支持，更需要全民團結，共同建立全民防衛觀念，例如今年開始的新制教召，藉由落實在地動員與作戰、擴大跨部會合作機制與動員能量，提升台灣自我防衛的力量。

蔡總統說，台灣是中國錯假訊息攻擊的首要目標，要提醒大家，如果收到不尋常的資訊，切記要查證不轉傳，才能阻止無孔不入的資訊戰，防止民主體制被破壞。

蔡總統表示，全民防衛的工作必須要中央和地方一起努力。透過各級政府與警消、醫護、民防團體共同演練，將民防意識融入日常生活中，確保戰爭或災害發生時，能夠在最短時間快速應變，減少生命財產損失。

另外，蔡總統也表示，今天是9月28日，是民進黨創黨的日子，上星期六以音樂會的形式來紀念創黨36周年，要感謝這麼多年來和民進黨ㄧ起成長的黨公職同志，還有一路支持的朋友。

蔡總統指出，今年11月26日的選舉，對於18歲年輕朋友來說是一個可以承擔起責任的里程碑，也是民進黨展現地方中央一條心的時刻，要讓縣市執政變得更好、更不一樣，面對的挑戰還相當的多，民進黨有信心，可以展現韌性，克服種種難關，也請大家一起努力。