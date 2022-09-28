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周玉蔻爆哭被剪成汙髒男女片 柯文哲酸：當娛樂節目看？
媒體人周玉蔻昨天在政論節目聲淚俱下表示，民眾黨網軍惡意剪輯她和民進黨北市長參選人陳時中訪問的影片，後製成「汙髒的男女影片」、「很噁心」。媒體今天問柯文哲有沒有看過影片？柯文哲今天酸爆，「我哪有時間看影片，我們也不是.....，看那個是要當作政論節目、還是娛樂節目？」
另外，對於陳時中今天受訪指控對手國民黨參選人蔣萬安要留口德，因蔣指他不關心周玉蔻陳時中「小倆口」的事情，柯文哲再酸陳時中，「好啦好啦，現在要裝不熟，來不及了。」
媒體今天也問柯文哲，無黨參選北市長的黃珊珊現在中老年這個年齡層的支持度低，是否是因為柯文哲先前砍台北市重陽金？柯文哲表示，「重陽金這個就算對我有傷，對黃珊珊也沒有傷」，像這個要怎麼解套，歲入減歲出撥十分之一發重陽金，也是黃珊珊想出來的，後來想想也不錯，這就是政治妥協方案，這個案子對黃珊珊是沒有傷害
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