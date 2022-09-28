快訊

專訪6位首屆108課綱生 學習歷程vs.大考兩頭燒...面對升學巨獸首要課題是這

非張淑娟案！民視「辣新聞」遭罰40萬 中二選區顏寬恒案是主因

獨／「5、6人關同房聞臭味吃飯」玉里醫院遭控把人當畜生 中央回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周玉蔻爆哭被剪成汙髒男女片 柯文哲酸：當娛樂節目看？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
媒體今天問柯文哲有沒有看過影片？柯文哲今天酸爆，「我哪有時間看影片，我們也不是.....，看那個是要當作政論節目、還是娛樂節目？」記者林麗玉／攝影
媒體今天問柯文哲有沒有看過影片？柯文哲今天酸爆，「我哪有時間看影片，我們也不是.....，看那個是要當作政論節目、還是娛樂節目？」記者林麗玉／攝影

媒體人周玉蔻昨天在政論節目聲淚俱下表示，民眾黨網軍惡意剪輯她和民進黨北市長參選人陳時中訪問的影片，後製成「汙髒的男女影片」、「很噁心」。媒體今天問柯文哲有沒有看過影片？柯文哲今天酸爆，「我哪有時間看影片，我們也不是.....，看那個是要當作政論節目、還是娛樂節目？」

另外，對於陳時中今天受訪指控對手國民黨參選人蔣萬安要留口德，因蔣指他不關心周玉蔻陳時中「小倆口」的事情，柯文哲再酸陳時中，「好啦好啦，現在要裝不熟，來不及了。」

媒體今天也問柯文哲，無黨參選北市長的黃珊珊現在中老年這個年齡層的支持度低，是否是因為柯文哲先前砍台北市重陽金？柯文哲表示，「重陽金這個就算對我有傷，對黃珊珊也沒有傷」，像這個要怎麼解套，歲入減歲出撥十分之一發重陽金，也是黃珊珊想出來的，後來想想也不錯，這就是政治妥協方案，這個案子對黃珊珊是沒有傷害

柯文哲 黃珊珊 周玉蔻

延伸閱讀

傳下月請假幫黃珊珊輔選？柯文哲：被對手先打預防針

稱報應日子 周玉蔻被神隱？柯文哲酸：民進黨利用完就丟

影／周玉蔻哭問誰讓選舉骯髒 徐巧芯：別懷疑就是妳

民進黨欲切割周玉蔻 國民黨：先為阻擋疫苗道歉

相關新聞

非張淑娟案！民視「辣新聞」遭罰40萬 中二選區顏寬恒案是主因

民視「辣新聞152」節目最近因為媒體人周玉蔻誣指前中國小姐張淑娟與前總統府秘書長滾床單，遭社會撻伐，當各界都在關心NCC...

周玉蔻風暴延燒...民視「辣新聞」未落實事實查證 遭NCC開罰40萬元

政論節目「辣新聞」主持人周玉蔻近期的發言表現引發觀眾反面意見，國家通訊傳播委員會(NCC)指出，9月僅一個月內、到今日上...

蔡總統：強化全民防衛 展現自我防衛決心

民進黨中常會今天邀請台灣民主實驗室理事長沈伯洋，以「全民防衛」為題進行專案報告。身兼黨主席的蔡英文總統聽取報告後表示，全...

日本不承認高端疫苗 接種者卻換得蔡政府答非所問

日本將於10月11日開放自由行，日本卻不承認高端疫苗，接種高端者得花錢取得PCR陰性證明才能赴日旅遊，讓許多人由期望變失望。未料政府官員卻開始答非所問，一下稱台灣是少數可做疫苗的國家，又稱入境不限疫苗是主流，反而凸顯不斷力推國產高端疫苗的這群人，根本束手無策，還將受阻責任推給國人，讓人大失所望。

周玉蔻爆哭被剪成汙髒男女片 柯文哲酸：當娛樂節目看？

媒體人周玉蔻昨天在政論節目聲淚俱下表示，民眾黨網軍惡意剪輯她和民進黨北市長參選人陳時中訪問的影片，後製成「汙髒的男女影片...

龐培歐訪台南黃偉哲贈台美國旗蘭花 邀他「台南400」再來台

最友台的美國前國務卿龐培歐(Michael R. Pompeo)今天蒞訪台南，台南市長黃偉哲送上噴印台美國旗的蘭花、蘭花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。