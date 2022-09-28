龐培歐訪台南黃偉哲贈台美國旗蘭花 邀他「台南400」再來台
最友台的美國前國務卿龐培歐(Michael R. Pompeo)今天蒞訪台南，台南市長黃偉哲送上噴印台美國旗的蘭花、蘭花瓷盤、優質果乾以及美味蝦餅等展現在地傲人特色的禮物，以最受人稱道的台南人熱情，歡迎長期鼎力支持台灣的國際友人。
黃偉哲在臉書貼文「台南的蘭花，用來送給最堅定的好友。」
他說，龐培歐是堅定支持台灣的好朋友，「他今天這樣說，美國對台支持是跨黨派的，不只來自他所屬的共和黨，同樣也來自民主黨，因此美國是台灣堅定的盟友，期待台美關係交流能夠加緊密合作。」
黃偉哲表示要代表台南市民，歡迎美國前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）再次來到台灣，並造訪台南。也準備了一些台南最在地的伴手禮，有果乾也有彩繪蘭花，希望可以加深他對台南的印象與喜好，並邀請他在「台南400」的時候，再次來到台南，見證台南的歷史新起點。台南市政府2024年將舉辦台南400年博覽會系列活動。
黃偉哲表示，古都台南美食傲人，今年3月龐培歐來台時曾透過外交部轉交台南農特產品，這次很開心龐培歐親自踏上台南的土地體驗古都魅力。他也希望龐培歐能透過此行更了解台灣及台南，尤其台南即將在2024年迎來台南400年，希望屆時有機會能邀請他再度到訪。
龐培歐表示，此行跟上次來訪略有不同，他將與地方政府、企業人士更深入討論經濟相關議題。龐培歐話鋒一轉指出，面對中國日益增加的威脅，加以美國官員來訪時發射導彈為嚇，這不是自由當有的表現，但面對這樣的局勢，他認為台灣可以做為區域表率，他表示「讓我們為自由打拚」，盼望能夠促進台美在政治上的更多合作。
龐培歐為美國前任總統川普任內(2018-2021年)的國務卿，態度極為友台，在卸任國務卿一職後，仍屢屢為台灣發聲，曾公開表示台灣是主權獨立國家，在2021年中國禁止進口台灣鳳梨時，在推特上貼出他享用鳳梨乾的照片，以此彰顯對台灣的支持。
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