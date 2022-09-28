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稱報應日子 周玉蔻被神隱？柯文哲酸：民進黨利用完就丟

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天受訪表示，「民進黨利用完就丟掉」，「用網軍名嘴治國一定會受到報應，現在就是報應的日子」。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天受訪表示，「民進黨利用完就丟掉」，「用網軍名嘴治國一定會受到報應，現在就是報應的日子」。記者林麗玉／攝影

媒體人周玉蔻爆料國民黨北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞事件，引發一連串政治效應。周玉蔻原本今天上午要親自赴地檢署提告台北市長柯文哲及蔣萬安，卻臨時改由委任律師提告，甚至周玉蔻也突然請假政論節目與廣播節目主持，是否是民進黨出手？周玉蔻「被神隱」？柯文哲今天受訪表示，「被民進黨利用完就把她丟掉」，「用網軍名嘴治國一定會受到報應，現在就是報應的日子」。

另外，對於周玉蔻昨天在政論節目上聲淚俱下表示，民眾黨網軍惡意剪輯她和陳時中訪問的影片，後製成「汙髒的男女影片」、「很噁心」。媒體問柯有沒有看過影片？柯文哲今天則表示，「我也不曉得她講哪一部影片，不過這樣，不能說網路上有一部影片，就說是民眾黨網軍」，「任何人講就是民眾黨網軍，這個也牽連太多了吧。」

柯文哲今天主持台北市應變機制平戰轉換辦公室揭牌，對於周玉蔻今天原本要親自提告卻突然神隱，柯文哲說，「哎喲，我也不曉得，誰知道，搞不好她今天拉肚子而已，誰曉得。」媒體問柯對於被告的看法，柯文哲說，「這也是無妄之災，這也可以告誹謗，比較頭痛的是檢察官，不是我。」

至於周玉蔻是否「被神隱」？民進黨已經在背後出手挽救選情？柯文哲說，「這個是這樣，被民進黨利用完就把她丟掉」。柯文哲表示，以前一再講，用網軍名嘴治國一定會受到報應，「你們就不信，現在就是報應的日子。」

由於柯文哲昨說，周玉蔻現象繼續延燒將讓民進黨一屍N命？柯文哲今天表示，「凡走過必留下痕跡」，除非周玉蔻從此都不再出現，還是選後再出現。

柯文哲 周玉蔻 民進黨

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