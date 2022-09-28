PO自費做桃園市長參選人民調 黃敬平：打擊沒出處假民調

選戰逐漸白熱化，許多媒體機構也都製作民調，桃園市議員黃敬平在臉書上秀出他自費委託民調機構於9月16至18日的民調，張善政支持度32.2％，而鄭運鵬則是28.6％；黃敬平表示，許多張善政的支持者看到一有民調公布被超前就相當擔心，不過大部分民調2人仍呈55波不相上下，相差5個百分點內。

黃敬平公布他自行委託的民調機構民調，4位市長參選人支持度分別為張善政的32.2％、鄭運鵬28.6％、鄭寶清9.9％及賴香伶4.5％；黃敬平說，最近FB、LINE甚至鄉里間，一直傳著各種不知所云的「假民調」，甚至還很多人對這類擾亂視聽的假民調堅信不移。

黃敬平說，本分民調有細問到綠營參選人更換前後，原支持跟欲投誰的差別，也針對農委會研究案、論文門、八德運動場及鄭寶清脫黨參選等新聞事件詳問。結果顯而易見的，面對綠營的「亂槍打鳥」戰術，大多數民眾依舊保持理智，並未隨著抹黑攻勢瞎起鬨，反而是顯示出民眾對此感到反感，轉支持張善政、鄭寶清。民調原只是他想了解並回報給黨內高層參考，不過看到現在各式民調讓人目不暇給，因此決定公布。

黃敬平強調，各陣營或機構所做出的民調難免會偏向其中一方，不過他自費請民調公司做的民調相信不會騙他，因此民眾看到張善政近期面對民調態度淡定，是因為他看過各民調心裡有底。也藉由公布民調也讓支持者比較踏實。