影／周玉蔻哭問誰讓選舉骯髒 徐巧芯：別懷疑就是妳

資深媒體人周玉蔻26日大鬧台北地檢署後，因主持的政論節目《辣新聞》被民視移至152台，讓周玉蔻27日在節目上大哭，並取消28日原定赴北檢提告台北市長柯文哲、立委蔣萬安的行程，改由律師代遞送訴狀。對此國民黨台北市議員徐巧芯表示，「昨天她在問，到底是誰把這場選舉變得這麼骯髒的，別懷疑就是妳。」

徐巧芯談到周玉蔻最近的一連串事件，「污衊蔣萬安不敢去捐血因為害怕被偷去驗、她還攻擊慈濟，她還攻擊無辜的張淑娟女士。」她痛批整個選舉最沒口德的就是周玉蔻，但是陳時中卻完全不敢說任何一句話，稱果然是『時指緊蔻』。

對於27晚上周玉蔻在節目上問觀眾「是誰把這場選舉變得這麼骯髒？」，徐巧芯肯定回應「妳，別懷疑就是妳」。