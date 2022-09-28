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民進黨欲切割周玉蔻 國民黨：先為阻擋疫苗道歉

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會副主委練鴻慶、台北市議員參選人楊植斗今舉行「民進黨想切割周玉蔻，先為阻擋疫苗道歉」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨文傳會副主委練鴻慶、台北市議員參選人楊植斗今舉行「民進黨想切割周玉蔻，先為阻擋疫苗道歉」記者會。記者劉宛琳／攝影

國民黨文傳會副主委練鴻慶、台北市議員參選人楊植斗今舉行「民進黨想切割周玉蔻，先為阻擋疫苗道歉」記者會，指出周玉蔻攻擊慈濟，讓焦點從「政府擋疫苗」轉移到張淑娟的名節，民進黨台北市長參選人陳時中還是小賺，這一切還是都在陳時中與周玉蔻的規畫之中。

練鴻慶說，上周問民進黨桃園市長參選人鄭運鵬「跟周玉蔻是不是好朋友」，沒想到鄭不敢回答，民進黨發言人卻回應「國民黨不要潑髒水」，言下之意，民進黨認為周玉蔻是髒水？但民進黨卻給髒水標案，陳時中、鄭運鵬又爭相上髒水的節目？

練鴻慶根據相關資料指出，彰化縣衛生局推動萬人普篩，周玉蔻攻擊其學術倫理；「皇家牛肉麵」被丁怡銘造謠抹黑，周玉蔻發動拒吃；中研院院士陳培哲批評蔡英文護航高端，周玉蔻說是因為陳「爭取擔任台大醫學院院長不果」；慈濟基金會執行長承認政府有擋疫苗，周玉蔻說慈濟是「中共自己人」。

練鴻慶質疑，民進黨執政以來，「誰質疑民進黨，周玉蔻就砍誰」；過去民進黨享受著周玉蔻的護航，奉她為上賓，即便這次周玉蔻對慈濟踢到鐵板，但焦點也已經從「政府擋疫苗」轉移到張淑娟的名節，陳時中從大錯變成小傷，還是賺，「可以說，這一切都在陳時中與周玉蔻的規畫之中」。

楊植斗表示，民進黨真的要切割周玉蔻，那就表示周玉蔻是錯的，而慈濟揭露了事實：政府真的有擋疫苗；民進黨不對阻擋疫苗道歉，如何切割周玉蔻？民進黨至少有三次阻擋疫苗，第一次是刁難東洋代理BNT，第二次是拒絕AZ代工，第三次是慈濟基金會揭露的，勸阻民間自行購買。

針對陳時中說「拒絕東洋代理案是因為當時冷鏈尚未建置完成」，楊植斗找出2020年10月14日的報導「國民黨立委賴士葆質詢關切未來如果大量採購新冠肺炎疫苗，台灣是否有冷鏈技術保存？經濟部工業局長呂正華今天表示，問過衛福部食藥署，運送沒問題，但倉儲建置約需2至4個月」。楊植斗質疑，冷鏈建置只需2到4個月，東洋也不是簽約了馬上就會有疫苗，那麼先簽約再趕建冷鏈，有何不可？陳時中的謊言，被民進黨自己的官員拆穿。

楊植斗嗆聲，民進黨放任周玉蔻發瘋亂咬人，成功轉移疫苗採購不利的焦點，如今要切割周玉蔻，國民黨有責任重新聚焦，要求民進黨政府嚴正道歉，要是不卡疫苗，也許就不必三級警戒，去年也不會有800多位民眾往生。

練鴻慶補充，民進黨阻擋疫苗是一個共犯結構，最上位是蔡英文總統，在行政部門是陳時中，而在國會就是身為黨團幹部的鄭運鵬。鄭運鵬曾經表態「（上海BNT疫苗的品質）以我看到的資訊，只能搖頭」、「中國國民黨照著國台辦的劇本演出，台灣疫苗來一支黑一支，只專討被中國綁死的BNT」。按照鄭運鵬的說法，慈濟、鴻海、台積電採購上海復星代理的BNT疫苗，都是「照著國台辦的劇本演出」。

周玉蔻 民進黨 疫苗

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