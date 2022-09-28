民進黨切割周玉蔻 藍籲為擋疫苗道歉

「如果周玉蔻是民進黨所謂的『髒水』，代表她過去抹黑慈濟是錯的，蔡政府應為阻擋疫苗道歉！」國民黨文傳會副主委練鴻慶28日表示，周玉蔻近日頻出包，民進黨發言人黃彩玲急於切割，說她是國民黨潑出的「髒水」，但周玉蔻過去無論彰化普篩、說慈濟是「中共同路人」都為民進黨攻擊異己的鐵證。

針對國民黨22日開記者會質疑鄭運鵬是否為周玉蔻的好友，民進黨發言人黃彩玲曾回應說，自選戰開打以來，國民黨幾乎天天開記者會向對手潑髒水，但對自家候選人，如林姿妙涉貪遭起訴等醜聞都避而不談。

急於切割周很難看

練鴻慶說，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、前參選人林智堅、桃園市長鄭文燦、台北市長參選人陳時中都很愛上周玉蔻的節目，因此他只是問民進黨「鄭運鵬是否為周玉蔻的好友？」沒想到民進黨發言人黃彩玲卻回說：「國民黨不要潑髒水。」他質疑，難道周玉蔻是「髒水」，讓民進黨急於切割？

台北市議員參選人楊植斗分析，周玉蔻之所以開始變本加厲為陳時中轉移焦點牽扯國民黨台北市長參選人蔣萬安、張淑娟女士，就是因為慈濟執行長顏博文接受專訪時明白說，政府曾阻擋疫苗，周玉蔻甚至還說慈濟是「中共同路人」，但民進黨現在卻說周玉蔻是「髒水」，代表慈濟說的話就是真的囉？

需澄清疫苗爭議

因此，他們呼籲蔡政府為阻擋BNT疫苗進口道歉。練鴻慶進一步指出，去年在BNT疫苗進口時，身為民進黨立院黨團幹部的鄭運鵬，曾多次以臉書發文，質疑國民黨要求政府買BNT疫苗是「照國台辦的劇本來演」，但後來慈濟、台積電與鴻海都有買到BNT疫苗，難道也是照著國台辦的劇本？

楊植斗也說，國民黨立委賴士葆過去在質詢疫苗進口問題時，時任工業局長呂正華就有回應說疫苗進口沒有問題，只是倉儲建置需要2到4個月，如果當時就透過東洋進口3000萬劑BNT疫苗，也許就不會有3級警戒的800多條人命確診死亡，他要求陳時中、蔡政府都要出面說清楚疫苗相關爭議，不要逃避。

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