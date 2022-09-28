蕉價慘跌「棄滿地」 藍批陳吉仲輔選擺第一

香蕉價格慘跌，國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，香蕉產銷失衡，現在果賤傷農，政府只有在屏東有收購去化機制，但收購價只有一公斤5元，遠遠低於產地成本價的一公斤15元，高雄出現蕉農將香蕉棄丟滿地情況，農委會主委陳吉仲長期政策失當，仍一心只想著輔選。

國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，近期實地拜訪蕉農，發現許多蕉農都將香蕉棄置路邊，連運出去都不符成本，農民們都是血本無歸，陳吉仲不僅沒有事前預警，現連妥適產銷調節機制都沒有，農委會等相關單位應檢討。

國民黨立委陳以信則指出，根據香蕉產銷數據，民進黨執政後香蕉產銷失衡不斷上演，每年蕉價都崩盤、每年政府都只能收購補貼，更糟糕的是，近年香蕉外銷也大幅下降，而政府推行香蕉農產保險，全國種植香蕉面積真正投保的不到一成。

陳以信批評，產銷失衡、外銷不利、保險機制推行失敗，政府對於香蕉政策，可說是從頭輸到尾，要這些以香蕉為生的農民情何以堪「陳吉仲對不起農民」。國民黨立委李德維也指出，蕉農心在淌血，物價上漲又通膨嚴重，呼籲陳吉仲做好農業協調規劃，而不是天天輔選。

國民黨立委吳怡玎則表示，在高雄等其他產地都有香蕉產量過剩情形，但今年政府卻只收購去化屏東的香蕉，檢視農委會產銷會議決定，發現確是黑箱作業，並無客觀科學機制決定政府要不要收購過剩農產品。

吳怡玎指出，也就是說，政府要不要收購救農民，根本是放給各縣市地方政府角力，她也要請問高雄市長陳其邁，陳其邁號稱和中央很要好，但為何高雄這次無法列入收購去化對象，要求陳其邁和陳吉仲負起責任，給農民交代。