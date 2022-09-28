教師節發布教育政策 黃珊珊：3、4歲幼兒免學費

今天是教師節，無黨籍台北市長參選人黃珊珊提出教育政策，包括幼托教育公共化達80%為目標、3、4歲幼兒納入台北市免學費幼兒教育範疇、私立幼兒園的補助也加倍到一年補助5萬4640元；黃珊珊說，他們精算後3、4歲免學費約需12億元經費，可從每年剩餘的經費勻支，這是經過精算、可執行的，不像其他人的政見她算不出來要花多少錢。

黃珊珊今天舉行教育政策發布記者會，以「9教3權 四方共贏」為主軸，各階段從幼到老，一條龍全面規劃。

黃珊珊說，義務教育向下延伸，5歲幼兒納入台北市國民義務教育範疇，3歲、4歲幼兒納入台北市免學費幼兒教育範疇；2至6歲提供平價、優質的公共化幼兒教育，幼托教育公共化達80%為目標，維持家長對幼兒園教保服務的滿意度超過90%。

黃珊珊說，私立幼兒園補助加倍至一年5萬4640元；逐年降低幼兒園師生比，2歲班以師生比1：7為原則，現行為1:8；3至6歲專班或混齡班，以師生比1：12為原則，現行是1:15，另外補助非營利、準公共化幼兒園久任教學津貼，保障教保服務人員每月薪資新台幣3萬8000元以上。

在學生受教權與福祉部分，黃珊珊表示她未來持續補助學生午餐每日有機蔬菜及每周2次有機米，經濟或社會弱勢學生學校午餐每餐補助提高至70元，也正視月經貧窮問題，爭取預算補助全市高中職、國中、國小高年級的女學生，每月可兌換200元生理用品，落實性別平等教育目標，也增加學校營養師員額編制，由學校現有35人調整至70人，以利協助中小學及幼兒園設計午餐、點心菜單。

在教師福利方面，黃珊珊提出合理工作量及項目、提供專業成長資源，以及確保合理待遇。持續提升師資及優化教學環境，例如加班費或補休制度、教學支持系統、各類資源庫等項目，均將列入施政規劃，並補助教師各類進修研習及增能資源，強化教師自我成長。

台北市教育局長曾燦金今天請假出席記者會，全程坐在台下聆聽，不時點頭，記者會結束時和黃珊珊及出席嘉賓在台上合照。媒體詢問他今天為何出席，曾燦金強調他有請假，因為他覺得黃珊珊適合城市治理的領導者，過去包括在議會相識 21年相知相惜，包括市政府共識，有這樣的市政經驗，將來帶領號召偉大市民齊步共贏，相信台北會越來越有希望。