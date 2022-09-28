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周玉蔻爭議不影響選情？林靜儀：敬佩蔻姐的堅持

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
資深媒體人周玉蔻近期爆發爭議事件，民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀表示，她不認為此事件會影響選情。記者林縉明／攝影
資深媒體人周玉蔻近期爆發爭議事件，民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀表示，她不認為此事件會影響選情。記者林縉明／攝影

資深媒體人周玉蔻近期爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴昔日緋聞對象，引發各界議論，恐會牽動民進黨縣市首長選情。對此，民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀表示，周玉蔻對追蹤新聞的力道跟想法令人欽佩，媒體有媒體的角色，她不認為會影響選情。民進黨立法團總召柯建銘則說，周玉蔻的話他不適合評論，他現在對高虹安的事比較有興趣。

周玉蔻昨天透過網路媒體發文，點名「民進黨縱容黨內某立委放話，讓她成為藍白聯手擊殺的沙包」。對此，林靜儀表示，周玉蔻有她的委屈也有她的堅持，這點其實蠻敬佩她的堅持，她在新聞上面的一些力道跟想法，至於個別委員立場自己就不多做批評，因為每個委員都有其立場，她都尊重。

柯建銘今天面對媒體問及此事也說，周玉蔻的話他不適合評論，他現在對高虹安比較有興趣；媒體追問，是否擔心周玉蔻衝擊民進黨選情，柯建銘說，每個人價值判斷、看法，他都予以尊重。

「我不這樣認為」，林靜儀說，媒體有媒體的角色，周玉蔻過去非常堅持追查好幾個重大議題，讓原本被忽略掉的議題能夠持續追出來，「這點我非常敬佩她」，當然選舉過程中，選民都會希望能夠看到候選人提政見，而民進黨多數的候選人都不斷地提出政見，例如台北市長參選人陳時中幾乎每天都提出政見。

周玉蔻 民進黨 台北市長 林靜儀

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