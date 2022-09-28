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3月才見今與龐培歐高雄再同框 蔡英文：開心這麼快再見面

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
蔡英文總統說，很高興這麼快能夠再跟龐培歐（右）再度見面。記者劉學聖／攝影
蔡英文總統說，很高興這麼快能夠再跟龐培歐（右）再度見面。記者劉學聖／攝影

睽違5年，世界台灣商會聯合總會重返高雄舉辦年會活動，蔡英文總統跟美國前國務卿龐培歐今天出席揭幕儀式。蔡英文感謝龐培歐再次來訪，展現對台灣的重視與支持，另肯定台商總是在第一線採取及時行動，政府會跟台商一起努力擴大全球經貿布局。

「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議」今天在萬豪酒店舉辦，800多位來自世界各地的台商齊聚一堂，蔡英文總統、美國前國務卿龐培歐及高雄市長陳其邁等人出席開幕活動。

總會長王德表示，今年初台商總會成立CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）工作推動小組，積極推動支持台灣加入，台商要發揮優勢，成為全球經濟發展的關鍵力量；俄烏戰爭發生後世總也前往波蘭邊境，把世界商會捐款交給烏克蘭志工。

蔡英文說，看到台商朋友不遠千里從世界各地回到家鄉，讓她非常感動，上周，政府宣布邊境逐步解封，正常生活又再往前邁進一大步。回想今年3月龐培歐來訪時，她當面邀請龐要常常來訪，「很高興這麼快能夠再見面」，謝謝這次來訪嘉賓對台灣的重視與支持。

蔡英文說，全球爆發疫情，世總夥伴捐錢物資幫助各國抗疫，另組團到波蘭幫助烏克蘭難民，台商永遠在第一線採取最及時行動，希望跟大家一起努力擴大台灣的全球經貿布局。另外，政府也啟動紓困專案，跟台商一起剋服疫情挑戰。

蔡英文提及，投資台灣3大方案，這個月累積超過1250家企業、近1.8兆元，台灣經濟能夠成為全球的關鍵力量，台灣半導體產業是世界焦點，包括上周剛來訪的捷克訪問團，許多外國貴賓都表達希望能跟台灣的半導體產業加強交流，政府也與六間學校合作成立半導體學院，努力提升台灣半導體產業的優勢。

蔡英文稱讚陳其邁努力讓高雄成為半導體、高科技的智慧城市。蔡說，台積電選擇設廠高雄楠梓產業園區，上月動工，預計在2024年營運，初期可以增加1500億年產值，「相信大家跟我一樣非常看好高雄未來發展」。

陳其邁說，台灣最美麗的風景是人，這句話一點都沒錯，台商總是「一卡皮箱」走遍全世界、洞燭產業先機 ，感謝台商在世界各地發揮「Taiwan can help」精神， 讓國際社會看見台灣有能力貢獻，也是積極參與、負責任的國家；高雄配合政府大南方大發達戰略，布局全球推動產業轉型，選擇高雄投資就是投資台灣最好的地方。

蔡英文總統出席「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議」開幕式。記者劉學聖／攝影
蔡英文總統出席「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議」開幕式。記者劉學聖／攝影
「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議」今天在萬豪酒店舉辦，800多位來自世界各地的台商齊聚一堂。記者劉學聖／攝影
「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議」今天在萬豪酒店舉辦，800多位來自世界各地的台商齊聚一堂。記者劉學聖／攝影

台商 蔡英文 龐培歐 陳其邁 2022大選 高雄市長

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