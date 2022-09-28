機組員回歸疫前管理正常入出境 指揮中心下午2時說明

指揮中心指揮官王必勝昨下午巡視桃園機場表示，10月13日入境採「0+7」後，機組員將回歸以往的管理。至於詳細規畫，有待指揮中心下午2時記者會，由王必勝對外說明。

王必勝昨表示，10月13日後就回歸以往的管理，像外站管理、外國機組員管理都回歸到疫前狀況去做管理，所以之前抱怨被關在外站旅館內的事都不會發生，外國機師部分也都是正常入出境，不會再有差別。

另針對團客指引訂定，王必勝本周一表示，目前在防疫車隊、旅館、機場流程、移工、入境學生處理等已有初步決議，尚待交通部等單位討論。

昨行政院已再次開會，是否已有具體決定，也有待指揮中心說明。

昨新增4萬5608例本土個案，較上周同天微升百分之二點五，指揮中心稱疫情仍處於高原期，將持續觀察。今天病例數是否下降，也是外界關心焦點。