快訊

國安基金不救？台股何時回溫可抄底 專家曝「三個數據」

如何避免吃進農藥殘留蔬果？譚敦慈授唯一辦法：台灣10大乾淨蔬菜一次看

老三轉向大哥…長榮弟弟派同盟瓦解 引爆點是星宇航空

機組員回歸疫前管理正常入出境 指揮中心下午2時說明

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮官王必勝。圖／本報資料照
指揮官王必勝。圖／本報資料照

指揮中心指揮官王必勝昨下午巡視桃園機場表示，10月13日入境採「0+7」後，機組員將回歸以往的管理。至於詳細規畫，有待指揮中心下午2時記者會，由王必勝對外說明。

王必勝昨表示，10月13日後就回歸以往的管理，像外站管理、外國機組員管理都回歸到疫前狀況去做管理，所以之前抱怨被關在外站旅館內的事都不會發生，外國機師部分也都是正常入出境，不會再有差別。

另針對團客指引訂定，王必勝本周一表示，目前在防疫車隊、旅館、機場流程、移工、入境學生處理等已有初步決議，尚待交通部等單位討論。

行政院已再次開會，是否已有具體決定，也有待指揮中心說明。

昨新增4萬5608例本土個案，較上周同天微升百分之二點五，指揮中心稱疫情仍處於高原期，將持續觀察。今天病例數是否下降，也是外界關心焦點。

王必勝 桃園機場 行政院 邊境解封

延伸閱讀

影／王必勝視察邊境檢疫鬆綁 公布機組員管制將鬆綁

口罩禁令11月解除？ 羅一鈞：未來幾周不會大改

香港入境檢疫0+3 羅一鈞：比台灣0+7更嚴

屆效疫苗報銷12億？王必勝：為了超前部署一定會屆效

相關新聞

六都攻防戰／綠憂陳時中選情不樂觀 周玉蔻狂開戰場恐讓民進黨一屍N命？

年底九合一選戰倒數59天，北市長「三腳督」打成泥巴戰，政論節目主持人周玉蔻不僅烏龍爆料，還喊出「票投陳時中就是支持周玉蔻」，已讓民進黨北市長選情受創。綠營幕僚私下表示，「陳時中選情恐怕不樂觀」。然而，周玉蔻今天又要到北檢提告蔣萬安，恐怕又讓綠營更為傷神。柯文哲直言，「周玉蔻會影響全台灣選情」，甚至是造成民進黨一屍N命。...

周玉蔻節目移至152台 蔻粉出征民視：民主最黑暗的一天

媒體人周玉蔻連日在「辣新聞152」節目上指控，國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞，引發一連串政治效應；民視常務董...

龐培歐訪台 重申台灣為獨立國家

美國前國務卿龐培歐昨天參加在高雄舉辦的「全球台商經貿論壇」，他重申，台灣不需要刻意宣布獨立，因為台灣本來就是獨立國家，美...

年代新聞播報未經查證 陳建平今早發六點聲明正視聽

鏡電視股東會三段錄音檔流出，內容震驚朝野，許多電視節目也針對錄音檔內容做出評析；只不過，年代《挑戰新聞》主持人張雅琴對於...

機組員回歸疫前管理正常入出境 指揮中心下午2時說明

指揮中心指揮官王必勝昨下午巡視桃園機場表示，10月13日入境採「0+7」後，機組員將回歸以往的管理。至於詳細規畫，有待指...

六都攻防戰／桃園六都最年輕 爭冷感年輕選票藍綠不敢大意

桃園是六都最年輕城市，4名市長參選人積極爭取年輕族群支持，藍綠更是錙銖必較。一般認為，藍營恐怕在此族群民調支持度比較吃虧，但其實雙方陣營心知肚明，目前年輕人對選舉普遍冷感，未表態者居多，參選人年紀更不是問題，只能持續耕耘，沒有放鬆本錢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。