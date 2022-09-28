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【專家之眼】笑話，台灣的社宅也能叫社宅！

聯合報／ 劉明德/德國柏林自由大學政治學博士
台灣社會住宅存量比率僅為0.25%，比例之小，簡直可以忽略不計。圖為新北市府土城員和社會住宅。圖／新北市城鄉局提供
台灣社會住宅存量比率僅為0.25%，比例之小，簡直可以忽略不計。圖為新北市府土城員和社會住宅。圖／新北市城鄉局提供

社宅，原本是一個立意良好的制度，但自從在台灣實施以來，與它該有的精神可以說是背道而馳，成了「橘逾淮為枳」的又一案例。台灣雖然「有」社宅，但不能說有社宅；雖然名叫「社宅」，但不應稱社宅。目前台灣政府提供的社宅有哪些根本的問題呢？

首先，杯水車薪，能夠說「有」社宅嗎？根據社會住宅推動聯盟所公佈的「台灣社會住宅數量統計表」，至111年8月，全台灣「只租不售」之社宅存量共計22816戶，以110年第4季全國住宅總量912萬戶計算，台灣社會住宅存量比率僅為0.25%，比例之小，簡直可以忽略不計。

如果以中低收入戶作為社宅居住的主體，那麼，臺灣的低收入戶加上中低收入戶共26萬戶（關於台灣政府認定的貧窮門檻過高的討論，可參考「被政府黑魔法掩蓋的貧窮指數」一文），該有的存量至少也要有26萬戶，而目前卻只有2.3萬戶，存量嚴重不足。

何況，目前能住進社宅的，大部分都不是上述中低收入戶，因為他們負擔不起、不知道怎麼申請或者根本不知道有這項社會福利，而中低收入戶又只是政府定義的「優先戶」的其中一種類型。可見，迫切需要社宅的豈只是26萬中低收入戶。

第二，申請資格過於浮濫。根據《內政部興辦社會住宅出租辦法》第3條第1項第4款：申請承租社會住宅者，應符合「家庭年所得應低於申請時社會住宅所在地直轄市、縣（市）百分之五十分位點家庭之平均所得，且所得總額按家庭成員人數平均分配，每人每月不超過最低生活費三點五倍」。換言之，有資格申請社宅的人佔了當地人口的將近一半。這樣的法律不是在照顧弱勢，而是在排擠弱勢。因為在這樣一個那麼寬的範圍之內，一個人均月所得不到1 萬的家庭與人均所得6萬元（台北市為例，111年度為每月6萬5,387元）的家庭具有「同等」的機會，這是假平等，也不是在照顧社會弱勢，這樣的制度導致該得的得不到，不該得反而得到了，這就是逆正義。

第三，租金太貴：根據《住宅法》第25條第二項：「社會住宅承租者之租金計算，中央主管機關應斟酌承租者所得狀況、負擔能力及市場行情，訂定分級收費原則」，換言之，《住宅法》只寫分級，但沒有明訂全國統一收費標準，雖然內政部營建署網站上的新聞稿寫有「補助計算基礎以一般戶8折，優先戶64折」，即使是市價的64折，對於最有迫切需要的中低收入戶來說，仍然住不起。若以台北明倫社宅的一房型來看，最便宜的月租金為8900元，中低收入戶能否負擔呢？如果負擔不起，即使符合資格，也住不進去，這種口惠而實不至的社宅，能說是社宅嗎？

第四，抽籤不具有正當性。根據《內政部興辦社會住宅出租辦法》第9條第一項第一款：社會住宅之出租「原則上以公開抽籤方式決定序位」。以抽籤決定順位，這樣的法律完全不具有正當性，原因是非常有限的資源應該用在最急需的人身上，也就是說，台灣的社宅招租應該用排隊的方式，而排隊的順序，應該按申請人的「急迫」程度。不依急迫程度，而根據運氣，這種做法錯置了國家資源，也就是沒有把錢花在刀口上，是一種逆淘汰的做法。

台灣的社宅問題一籮筐，先寫以上幾點，剩下的，留待下一篇詳解。

社宅 社會住宅 低收入戶

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