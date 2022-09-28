周玉蔻稱和陳時中被剪成「男女汙髒影片」淚崩：很噁心

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
媒體人周玉蔻。本報系資料照
媒體人周玉蔻。本報系資料照

媒體人周玉蔻連日在「辣新聞152」節目上指控，國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞，引發一連串政治效應。周玉蔻今天在同一節目上聲淚俱下表示，她因為力挺民進黨台北市長參選人陳時中，竟被惡意抹黑，還有民眾黨網軍惡意剪輯她和陳時中訪問的影片，後製成「汙髒的男女影片」、「很噁心」。

周玉蔻邊哭邊說，網軍把她訪問陳時中的照片、影片，全部做成「那種男女的東西」，還配音樂、配紅色的心，然後黃珊珊競選總部策略長翟本喬還要說，「這場選舉好像看A片」，蔣萬安還要說「他們小倆口的事」。

周玉蔻表示，自己是一個長期的新聞工作者，現在是獨身，也安於自己的工作，民視給了非常大的支持和空間。話鋒一轉，周玉蔻指出，曾寫了「蔣經國與章亞若」這本書，當年蔣孝嚴、蔣萬安都感謝她，但隔年她把書給了蔣經國三子蔣孝勇卻被退回，蔣孝勇還和她說，「這本書根本不是真的」。

周玉蔻說，這三天之內，被網軍做了那麼多的影片，被做成跟陳時中曖昧不清的關係，難道不生氣、不傷心嗎？蔣萬安有沒有良心。周反問，這場選舉選得這麼下流，是誰做的？

周玉蔻 蔣萬安 陳時中

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