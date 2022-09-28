周玉蔻節目移至152台 蔻粉出征民視：民主最黑暗的一天

媒體人周玉蔻連日在「辣新聞152」節目上指控，國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞，引發一連串政治效應；民視常務董事會今天決議，取消其節目在新聞台的聯播。消息一出，許多周玉蔻的粉絲紛紛到民視的官方臉書留言，「蔻姐拼老命護台灣下場竟然是這樣，蔻姐加油」、「民視根本是中共同路人，請還我蔻蔻姐」。

民視電視27日在臉書發布「辣新聞節目頻道異動說明」表示，民視27日下午召開常務董事會，決議基於「辣新聞」節目引起各方爭議，為避免爭議擴大，即日起取消「辣新聞」節目在民視新聞台的聯播，本節目仍維持在152頻道台灣台播出，時段不變。

網友留言，「這是什麼鬼？打壓自己家的主播？」、「要不要政論節目都停掉算了」、「没差啦！蔻蔻姐加油加油，支持蔻姐，更支持陳時中市長」、「收視這麼高，應該2小時都在53台才對吧」、「台灣民主最黑暗倒退的一天，還我寇寇姐」、「沒關係，YT上的觀看數還是超高的！還是很多人支持蔻姐」。

但也有網友說，「重點是辣新聞沒有不見就好」、「明智的決定！否則市長選舉已經失焦了」、「又沒停播，只是沒聯播，繼續152看」。