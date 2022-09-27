陳其邁夜訪旗山蕉園聽心聲 允諾去化運費市府補助

近期香蕉價格低迷，高雄市長陳其邁最近白天忙議會總質詢，加上市政行程滿檔，忙到夜晚還在香蕉園聽果農心聲。陳其邁表示，市府長期協助香蕉打開多元通路，未來若有需求會請中央加開去化點，市府也會補助去化運費，讓農民無後顧之憂。

對於香蕉產銷議題，國民黨高雄市長參選人柯志恩日前也到旗山探訪蕉農，柯說，因產量大增，收購價格太低，有蕉農寧可選擇不採收，那些沒採收而自然倒落在地的心血讓人看了心疼，希望農政單位苦民所苦，立即給予更多協助，保障農民權益，照顧這些辛苦勞動的農民。柯也說，若她來當市長，一定強化產銷管道，提升品質與競爭力，為農民生計找到一條更好道路。

今年氣候穩定香蕉盛產，農糧署本月19日啟動去化收購機制，每公斤5元收購屏東南州，內埔等青蕉餵豬，但高雄產地未列入，有旗山蕉農考量採收不符成本，乾脆棄置任令腐爛，無黨籍市議員朱信強日前質詢反映此事，指農民要載香蕉到屏東去化，浪費錢也花時間，陳其邁允諾會與農委會協調。

為聽取基層農民聲音，陳其邁、農業局長張清榮近日多次前往旗山了解香蕉產地狀況。旗山農會理事長陳峯翔說，日前屏東發生蕉價下跌，市長第一時間指派農業團隊因應，目前全台蕉價已趨於平緩。

旗山農會香蕉產銷班班長張宏士表示，今年上半年香蕉價格不錯，進入夏季後，因為天氣太熱，加上沒有颱風，香蕉量大價格就較低，價格波動主因在於香蕉產量與市場供需。他也說，若不夠了解香蕉產業，透過媒體放送香蕉價格崩盤等訊息，「這攏是害到蕉農。」

因應屏東香蕉盛產，農糧署9月19至24日在屏東展開為期一周的香蕉去化作業。高雄市政府表示，屏東去化作業已結束，若未來產地價格產生問題，將向中央建議增加去化點，若未來再開啟去化模式，載運香蕉去化的相關運費，一律由農業局補助。

高雄市農業局指出，高雄香蕉種植面積約2150公頃，總量在全台排第4名，占14.6%，今年因氣候穩定且夏季高溫，高雄秋冬蕉陸續產出，9月已啟動多項措施，包括爭取企業團購與電商訂單，10月初家樂福將辦理旗山香蕉促銷推廣，除持續輔導香蕉加工研發多項製品，農業局積極推廣國際行銷，每周穩定出口生鮮香蕉到日本，市府多管齊下，協助蕉農因應即將進入盛產期衝擊。