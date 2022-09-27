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民進黨：藍助選團「又黑又紅」支持促統就投國民黨

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，藍助選團「又黑又紅」，支持促統就投國民黨。圖／本報系資料照
民進黨表示，藍助選團「又黑又紅」，支持促統就投國民黨。圖／本報系資料照

國民黨今天公布中央助選團名單。民進黨發言人謝佩芬表示，攤開國民黨的名單，驚訝地發現，不但「又黑又紅」，許多人更是涉入促統、共諜、殺警、炒股、家族政治等等樣樣都來，應有盡有，簡直不可思議；國民黨主席朱立倫竟還造謠民進黨，蹭媒體人周玉蔻、消費張淑娟女士，這樣造謠生事的做法不會獲得社會認同。

謝佩芬表示，中國近期對台灣周邊區域發動軍演，台灣與國際社會批判甚多，國民黨此刻推出的中央助選團成員履歷，與中共過從甚密者眾多，有對中共卑躬屈膝、大力鼓吹統一的洪秀柱擔任名譽團長；有在全世界譴責中共對台軍演的敏感時刻，仍堅持訪中的夏立言擔任副團長；助選團員還有在北京人民大會堂乖乖聽訓的吳斯懷，還有曾被金溥聰認證的共諜張顯耀等。

謝佩芬說，除了一片「紅」以外，一生擔任公職卻累積超過300億元財富的連戰擔任名譽團長、遭媒體質疑財產來源不明的林明溱、因炒股兩度入獄的傅崐萁、靠家族庇蔭的張嘉郡、甚至涉入殺警案的蕭景田等也都榮任國民黨中央的助選團團員。

謝佩芬質疑，朱立倫所謂的中央助選團，可說是國民黨內「紅」、「黑」、家族政治雜處的縮影，也是朱立倫領導下的國民黨，給台灣社會留下最鮮明的形象。朱立倫身為黨主席，推出與台灣社會主流民意相違背的助選團，更一邊蹭周玉蔻，一邊消費張淑娟，這樣造謠生事的做法不會獲得社會認同。

國民黨 朱立倫 謝佩芬

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