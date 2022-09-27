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日後若當美國總統如何保台？ 龐培歐：預防工作最重要

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
美國前國務卿龐培歐今天在高雄出席2022全球台商經貿論壇，他相信不管誰當美國總統，都會打造良好的台美關係。記者劉學聖／攝影
美國前國務卿龐培歐今天在高雄出席2022全球台商經貿論壇，他相信不管誰當美國總統，都會打造良好的台美關係。記者劉學聖／攝影

美國前國務卿龐培歐今天在高雄出席2022全球台商經貿論壇。焦點會談中龐培歐提及，他常被問到中國大陸若武力侵略台灣，美國會如何因應。龐培歐說，預防工作最重要，台灣應先鞏固實力。

龐培歐參與全球台商經貿論壇，會中發表20分鐘演講，另與今周刊董事長謝金河、和大工業執行長沈千慈、中鋼總經理王錫欽進行「焦點對談」。

龐培歐被視為可能角逐2024年美國總統大位的人選之一，謝金河說，若台灣人可以投票，相信2300萬人中會有2000萬人支持他，台灣人民是龐培歐的最強啦啦隊。謝也問及，若當選總統可提供台灣什麼協助。龐培歐沒有直接回應提問，但他保證日後會再來台灣，但以什麼身分來，只有上帝才知道。

龐培歐表示，美國需要協助台灣具備自我防衛、確保主權及蒐集情報等能力，不僅台美之間，台灣與周邊國家都要攜手合作。龐培歐提及他常被問「中國若武力犯台，美國會扮演怎樣角色」。龐認為，預防工作最重要，要傳達具體的結果以遏止中國侵台，不能等到危機發生時才開會因應，要先鞏固台灣實力，他相信不管誰當美國總統，都會打造良好的台美關係

座談會上，龐培歐也批評，中國不想在淨零碳排等議題盡責任，是對環境最不敏感的國家，不想替環境盡一份心力，任何人要去中國投資都要三思。此外，很多人認為中共強權崛起不可避免，但中國的問題也不少，包括陳日君這樣倍受尊敬的樞機主教受審，媒體人黎智英受處罰，愛好自由民主的人應齊心協力，不讓中國為所欲為。

龐培歐 美國 台灣人 台美關係

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