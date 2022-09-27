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民視開鍘！取消周玉蔻《辣新聞》53新聞台聯播

台灣蝦皮確定裁員！「這些單位」遭裁撤 比照中國拿N+2走人

民視取消周玉蔻節目聯播 王鴻薇：除害除一半 證明國家機器「除蔻」

聯合報／ 記者林政忠／即時報導
前中國小姐張淑娟昨天控告名嘴周玉蔻（圖），周玉蔻昨也現身台北地檢署，並表示願意跟張淑娟道歉，「我深深一鞠躬」。記者胡經周／攝影
前中國小姐張淑娟昨天控告名嘴周玉蔻（圖），周玉蔻昨也現身台北地檢署，並表示願意跟張淑娟道歉，「我深深一鞠躬」。記者胡經周／攝影

民視常務董事會下午決議，為避免辣新聞爭議擴大，取消名嘴周玉蔻「辣新聞」節目在53台的聯播，退回152台播出。國民黨台北市議員王鴻薇今天指出，民視的決議並沒有真正解決周玉蔻惡質媒體內容的本質，「民視除害只除了一半」。

王鴻薇表示，今早她向NCC、民視新聞媒體自律委員會，檢舉周玉蔻嚴重違反新聞倫理情節，包括任意侵害個人隱私與及公然為特定候選人拉票，過去從沒有政論節目做到如此明目張膽張狂的地步。果然，民視決議取消周玉蔻節目在新聞台聯播，但並沒有真正解決周玉蔻惡質媒體內容的本質，所以民視除害只除了一半。

但她指出，民視火速對周玉蔻下手，也再度證實國家機器掌握媒體，雖然停止周玉蔻新聞節目是大快人心，但其中細思極恐的問題是，國家機器的力量早就緊緊扣住媒體，平常放狗咬人縱容傷害無辜，一旦影響選情馬上就有動作。

王鴻薇表示，從周玉蔻出事至今20小時未有發文，節目被停，更讓人細思極恐，今天處理周玉蔻不過是為了挽救民進黨台北市長參選人陳時中的選情，而不是真正的尊重媒體的專業，這也證實了過去周玉蔻的惡根本就是民進黨所縱容，指揮出來的。

王指出，民進黨處理媒體，只要跟政治有關，從中天關台，到護航鏡電視，快、狠、準，可以說毫無道德可言。今天立院3段錄音曝光，內容提及媒體人裴偉向蔡英文總統反應NCC無理取鬧，總統指示行政院長蘇貞昌趕快處理，蘇施壓NCC主委陳耀祥「快速讓鏡電視拿到執照」，總統親信洪耀福甚至向陳耀祥嗆明「不要拖，這是總統的旨意，誰來做行政院長，這個案子都要過！」

王鴻薇指出，總統、行政院等政治黑手干預NCC ，新聞台的存活根本掌控在政治掌權者 。媒體人在這些人眼裡 ，就是工具、爪牙，絲毫沒有尊嚴可言。

周玉蔻 王鴻薇 民視 NCC

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