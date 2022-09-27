龐培歐漫步駁二體驗城市轉型 民眾夾道歡迎喊謝謝
美國前國務卿龐培歐（Michael Richard Pompeo）造訪高雄，今天下午抵達駁二藝術特區參觀，除欣賞大港橋景色外，一行人漫步園區體驗高雄從工業化城市轉型歷程，並與高雄中小企業人士座談。不少熱情市民帶著名牌到場高呼thank you（謝謝你），感謝龐培歐對台灣的支持。
龐培歐二度來台，今天上午參加「全球台商經貿論壇」發表演說，下午由立委趙天麟導覽參觀駁二藝術特區，從大港橋徒步至八號倉庫參加企業座談，讓他感受熱情的高雄，趙原本有意安排龐培歐搭捷運體驗，但龐很客氣，怕維安擾民所以取消。
趙天麟說明，原本下午的企業座談跟上午場次一樣，也是在飯店進行，但龐培歐覺得萬豪到另家酒店，好像「飯店之旅」，他想多看一下城市面貌且與庶民接觸，所以改安排駁二特區，來見證高雄變成現代化城市的典範。
趙天麟說，駁二歷經大港開唱及廢棄倉庫轉型，大港橋是很重要的交通橋梁建設，這裡也可看到輕軌及海巡署船艦停泊英姿，沿途走到青創基地，可以沿途看見大型廢棄倉庫一個個變成文創基地模樣，所以他來到台灣第二次， 終於有機會在民眾及觀光客最喜歡的土地上行走，感受民眾對他的加油。
為迎接龐培歐來訪，駁二青創團隊也準備多樣伴手禮。趙說，龐培歐最近瘦了很多，伴手禮有適合跑馬拉松的「母子鱷魚」拖鞋，業者特地挑一個印製中華民國國旗的鞋款，可說禮輕情義重，另有青創基地夥伴提供鹿角蕨、漢堡及微熱山丘鳳梨酥，讓他在晚宴前可品嘗。
龐培歐一行人從大港橋徒步至八號倉庫參加高雄在地企業人士座談會，主辦單位未對外開放。
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