龐培歐漫步駁二體驗城市轉型 民眾夾道歡迎喊謝謝

美國前國務卿龐培歐（Michael Richard Pompeo）造訪高雄，今天下午抵達駁二藝術特區參觀，除欣賞大港橋景色外，一行人漫步園區體驗高雄從工業化城市轉型歷程，並與高雄中小企業人士座談。不少熱情市民帶著名牌到場高呼thank you（謝謝你），感謝龐培歐對台灣的支持。

龐培歐二度來台，今天上午參加「全球台商經貿論壇」發表演說，下午由立委趙天麟導覽參觀駁二藝術特區，從大港橋徒步至八號倉庫參加企業座談，讓他感受熱情的高雄，趙原本有意安排龐培歐搭捷運體驗，但龐很客氣，怕維安擾民所以取消。

趙天麟說明，原本下午的企業座談跟上午場次一樣，也是在飯店進行，但龐培歐覺得萬豪到另家酒店，好像「飯店之旅」，他想多看一下城市面貌且與庶民接觸，所以改安排駁二特區，來見證高雄變成現代化城市的典範。

趙天麟說，駁二歷經大港開唱及廢棄倉庫轉型，大港橋是很重要的交通橋梁建設，這裡也可看到輕軌及海巡署船艦停泊英姿，沿途走到青創基地，可以沿途看見大型廢棄倉庫一個個變成文創基地模樣，所以他來到台灣第二次， 終於有機會在民眾及觀光客最喜歡的土地上行走，感受民眾對他的加油。

為迎接龐培歐來訪，駁二青創團隊也準備多樣伴手禮。趙說，龐培歐最近瘦了很多，伴手禮有適合跑馬拉松的「母子鱷魚」拖鞋，業者特地挑一個印製中華民國國旗的鞋款，可說禮輕情義重，另有青創基地夥伴提供鹿角蕨、漢堡及微熱山丘鳳梨酥，讓他在晚宴前可品嘗。