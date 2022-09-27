綠委稱義務役「不是當兵」籲延役期 國防部：協調中

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聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
民進黨立委林俊憲今在立法院院會質詢時表示，國軍部隊缺員嚴重，問題源自義務役兵役役期僅四個月「根本不是當兵」。圖／取自國會直播頻道
民進黨立委林俊憲今在立法院院會質詢時表示，國軍部隊缺員嚴重，問題源自義務役兵役役期僅四個月「根本不是當兵」。圖／取自國會直播頻道

民進黨立委林俊憲今在立法院院會質詢時表示，國軍部隊缺員嚴重，問題源自義務役兵役役期僅四個月「根本不是當兵」，而就他所知延長兵役役期政策「箭在弦上」，呼籲政府若延長，要有公告期。國防部長邱國正答詢時表示，缺員問題要變革，個部會的協調進行中，而若役期有調整，依規定也會公告一年後再實施。

林俊憲指出，美國國會也關心台灣士兵缺員的問題，合理官士兵比例是1：2：2，但現在是1：2.4：1.2，等於2個士官帶1個兵，原因在於2018年後，義務役都改為4個月訓練期。

林俊憲直言，4個月的義務役領的是結訓令，不是退伍令，也沒授與士兵階級階，就是沒完成合格軍事訓練「根本不是當兵」，也質疑是否會影響戰力和預備役。

邱國正答詢時也同意表示，台灣官士兵比例較他國不同，還有兵源的問題，原因就是4個月役期，如延長役期，官士兵可達到1：3：3或1：2.5：2.5，所以要變革，要和很多部會協調，目前都在進行當中。

林俊憲 邱國正 兵役

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