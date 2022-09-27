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光本月停電八次 柯志恩批：停電變高雄人日常！

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
這個月還沒過完已經停電八次，國民黨參選人柯志恩點名市府要替市民發聲。圖／柯志恩團隊提供
這個月還沒過完已經停電八次，國民黨參選人柯志恩點名市府要替市民發聲。圖／柯志恩團隊提供

近日高雄停電頻傳，國民黨高雄市長參選人柯志恩今日批評說，高雄市這個月（9月）至少發生8起停電，平均一周停兩次，未見改善，「難道停電與浮屍已是高雄市民的日常」，市府應該要給市民一個正常用電的日常，台電的錢也要花在刀口上。

台電公司表示，高雄地區配電事故件數，今年1至9月計有894件，相較106年同期的1894件減少逾5成，數據顯示逐年改善。

昨日楠梓區停電造成1542用戶停電。柯志恩團隊統計指出，停電事件頻傳，8日鼓山3304戶、17日三民7029戶，20日前金1萬121戶、24日鳳山3494戶，25日三民1483戶停電，另有岡山樂購廣場短暫停電、前鎮120盞路燈不亮。團隊質疑「難道高雄市民是次等公民嗎？」，為何發電經常要「南電北送」，卻要忍受三不五時的停電之苦。

「難道停電與浮屍已是高雄市民的日常」柯志恩批評，正當酷暑，頻繁停電令市民苦不堪言，做生意的店家也不勝其擾，市長陳其邁對浮屍拿不出辦法，但讓人傻眼的停電頻率，至少可以向台電發聲抗議與要求檢討，為停電受害市民討公道。

柯志恩指出，國營事業敦親睦鄰提供市府援助是好事，但對於百姓供電穩定才是台電本業，高雄不斷停電，是否代表台電供輸電的相關設備老舊待更新，維護保養的能量是否充足？

柯志恩呼籲，還給市民一個正常用電的日常，是市府職責所在，陳其邁應肩負市長責任向台電提出要求改善，拿出魄力，還給市民一個不再停電點蠟燭的日常。此外，台電錢要花在刀口上，這些攸關基層民生的事才是重中之重。台電回應，將持續加強區域線路巡檢、汰換老舊設備，降低停電事故的發生，避免停電造成民眾不便。

停電 台電 高雄市長 柯志恩

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