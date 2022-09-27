不滿周玉蔻扯張淑娟 NCC：收到32件申訴案已啟動調查

媒體人周玉蔻近日緊咬前中國小姐張淑娟是蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」女主角，引發社會閱聽大眾不滿，NCC今天早上表示，截至9月27號早上，NCC已收到32件申訴案，多數反映「辣新聞」節目討論蔣孝嚴緋聞涉內容不實或內容不公，以及對主持人風格不滿等，NCC已經啟動調查程序。

NCC表示，依照廣播電視法及衛星廣播電視法等規定監理電視節目，對於民眾反映內容涉正確、平衡、及品味之申訴案件，NCC會依衛星廣播電視法第22條規定，函請衛星電視頻道將案件提送其依法監製的自律機制討論後，再將調查報告檢送本會備查。

對於涉有違法之案件，NCC會將依循標準作業流程，逐一調閱側錄內容，針對客觀播出的內容之具體爭點，審慎檢視與了解案情，並依法函請業者提出意見陳述。其中違法類型若涉及違反事實查證原則者，則另依衛星廣播電視法第27條第4項規定，請業者將案件送其內部自律委員會調查，做成報告後提送本會審議。

對於違法案件若涉及多元價值判斷等疑義，NCC均會送提送由專家學者公民團體代表及內容製播實務工作者組成的「廣播電視節目廣告諮詢會議」進行討論，提供初步認定和專業意見，並將前述建議的處理提請本會委員會審議後決議。