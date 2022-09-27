關鍵錄音帶曝光！府院被爆施壓介入鏡電視案 蘇貞昌否認

「鏡電視」今年1月19日取得執照，在申設期間黨政高層介入等傳言不斷，時代力量立委陳椒華今天在立院質詢時公布去年鏡電視股東會上的錄音檔，時任董事長裴偉在錄音內容中明確提及，「蘇貞昌已經明確跟陳耀祥講了」、「我就跟小英總統反應那天狀況，說NCC其實很無理取鬧」、「那禮拜小英總統就立刻告訴蘇貞昌」等。行政院長蘇貞昌當場駁斥，沒有向陳耀祥施壓。

陳椒華質詢蘇貞昌，裴偉有沒有打電話給他？蘇貞昌有沒有向NCC施壓？蘇貞昌說「沒有」，陳椒華追問，「到底總統有沒有打給你」，蘇貞昌簡答「沒有」。陳椒華說，錄音中提到股東會議上裴偉說向小英反應情況，小英跟蘇貞昌說要趕快處理、沒有理由拖人家，問蘇貞昌是否真有其事？

蘇貞昌回應，說總統跟他講話不是那種口氣，對他說話非常客氣，且不知道錄音檔內是不是裴偉的聲音，否認曾向NCC施壓。

根據陳椒華播放錄音檔內容，裴偉稱「他和總統蔡英文反映當天狀況，說NCC很無理取鬧，小英就立刻告訴蘇貞昌，沒有理由拖人家，要趕快處理」。裴偉音檔又稱，「府方的人是用洪耀福做代表，去告訴陳耀祥說，不要以為18號公投若沒有好的結果的話，會換行政院長，這個案子就能拖，這是總統旨意，不是行政院長的旨意，誰來當行政院長，案子都要過」。