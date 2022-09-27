少子女化對策經費逾千億 總生育率不升反降居亞洲末段

立法院預算中心完成112年度中央政府總預算案評估報告，報告內容指出，近年來少子女化對策計畫經費不斷增加，112年度預算逾千億元，但110年出生人數及總生育率仍持續不升反降，且根據國際機構最新預估，我國111年總生育率將居經濟合作暨發展組織（OECD）會員國及亞洲地區末段，政府積極研擬因應對策。

立法院報告指出，我國自109年起總人口轉為負成長，人口結構趨於高齡化。為改善人口結構，提升生育率，行政院核定「少子女化對策計畫」，總經費高達4851億餘元，計畫期間為107年度至113年度。

報告表示，中央政府投入少子女化對策計畫經費，含公務預算、特種基金預算及特別預算在內，自107年度193.72億元成長至112年度1088.27億元，增加近4.62倍；其中配置以育兒津貼、托育及就學補助為主，112年度更大幅增加育有未成年子女者住宅補貼預算，3項工作項目合計945.51億元，占總經費87%。

報告指出，政府112年度預算案再增列育兒津貼115.59億元、托育及就學補助85.75億元及育有未成年子女者住宅補貼103.45億元，爰少子女化對策計畫經費預算案數較111年度預算數增加282.04億元。

但據內政部統計，106至110年度出生人數為19.4萬人、18.2萬人、17.8萬人、16.5萬人及15.4萬人，同期間總生育率1.13人、1.06人、1.05人、0.99人及0.98人，不升反降，未因近年度實施少子女化對策計畫及提高預算經費而增加，卻呈反轉下滑趨勢，提高生育率之政策目標仍未達成。

評估報告進一步指出，據美國人口資料局推估，我國111年總生育率1人，較全球平均數（2.3人)低1.3人；與OECD 38個會員國相較，位居末段，僅高於南韓(0.8人)；若與51個亞洲地區相較，較平均數（1.9人）低0.9人，僅高於南韓、香港及澳門（皆為0.8人），低於亞鄰之中國大陸(1.2人)、日本(1.3人)、新加坡(1.1人)、越南(2.2人)，潛存未來人力短缺問題，不利於未來競爭，宜予正視因應。