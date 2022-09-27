影／議員指控涉殯葬園區案 蘇嘉全：不實抹黑一定告

屏東長治鄉殯葬園區開發案再掀波瀾，縣議員吳亮慶今上午在縣政總質詢時指控，懷軒園殯葬園區由蘇家骨灰存放設施更名而來，地主是蘇嘉全，希望縣府不要因地主是前縣長就護航；縣府民政處長徐富癸表示，5月底學者專家審查，因開發量體太大，與需求不符已退件，絕對依法處理。

長治殯葬園區開發案，2年前立委選舉即成焦點，當時國民黨也提出質疑。因全案牽扯蘇嘉全更受關注。蘇嘉全今以台灣日本關係協會會長身分，赴日參加前首相安倍晉三國葬，暫無法獲得其回應。其辦公室多次聲明，相關開發皆依照政府法規規範進行，並經縣府層層關卡，嚴格審查核可，所有相關不實抹黑，一定提告，以正視聽。

吳亮慶今指控，蘇家骨灰存放設施於2012年申請開發，基地面積從6187平方公尺不斷擴增，開發案後來也更名為懷軒園，業者原規畫設置20多萬個塔位，後來修正為4座納骨塔12萬8千多個位置，地方傳聞不斷，指縣府涉入其中，他在質詢時要求縣長潘孟安及副縣長吳麗雪等人說明，官員都稱絕未與業者私下會面，傳聞不實。

吳亮慶強調，長治以往因有電台電波發射台及大型畜牧場，居住環境不佳，這些設施經多年努力才撤除，如今又要開發殯葬園區，往後經過長治第一眼看到的就是納骨塔，讓鄉民恐慌，他一定誓死反對，縣府不可以因為蘇嘉全是前縣長就同意開發。質詢後還強調，已趕製抗議看板，預於近期豎立反映地方心聲，所有發言若有不實歡迎來告。

吳亮慶是蘇嘉全表哥，兩人同在政壇，但長期失和，吳亮慶獲民進黨提名參選，在第二選區爭取連任。蘇嘉全侄子立委蘇震清的女兒蘇孟婕也在同選區參選，已被民進黨開除黨籍。兩陣營都強調，議會質詢屬地方公共事務，與議員選舉無關。