快訊

關鍵錄音帶曝光！府院被爆施壓介入鏡電視案 蘇貞昌否認

直播／疫情仍處高原期！今本土+45608 境外+242 病歿+28

張國煒辭去立榮航空董事長 代管立榮的階段性任務完成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／議員指控涉殯葬園區案 蘇嘉全：不實抹黑一定告

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
潘孟安（右）結束質詢還特意上前跟吳亮慶（左）說明，強調縣府一切依辦理。記者魏斌／攝影
潘孟安（右）結束質詢還特意上前跟吳亮慶（左）說明，強調縣府一切依辦理。記者魏斌／攝影

屏東長治鄉殯葬園區開發案再掀波瀾，縣議員吳亮慶今上午在縣政總質詢時指控，懷軒園殯葬園區由蘇家骨灰存放設施更名而來，地主是蘇嘉全，希望縣府不要因地主是前縣長就護航；縣府民政處長徐富癸表示，5月底學者專家審查，因開發量體太大，與需求不符已退件，絕對依法處理。

長治殯葬園區開發案，2年前立委選舉即成焦點，當時國民黨也提出質疑。因全案牽扯蘇嘉全更受關注。蘇嘉全今以台灣日本關係協會會長身分，赴日參加前首相安倍晉三國葬，暫無法獲得其回應。其辦公室多次聲明，相關開發皆依照政府法規規範進行，並經縣府層層關卡，嚴格審查核可，所有相關不實抹黑，一定提告，以正視聽。

吳亮慶今指控，蘇家骨灰存放設施於2012年申請開發，基地面積從6187平方公尺不斷擴增，開發案後來也更名為懷軒園，業者原規畫設置20多萬個塔位，後來修正為4座納骨塔12萬8千多個位置，地方傳聞不斷，指縣府涉入其中，他在質詢時要求縣長潘孟安及副縣長吳麗雪等人說明，官員都稱絕未與業者私下會面，傳聞不實。

吳亮慶強調，長治以往因有電台電波發射台及大型畜牧場，居住環境不佳，這些設施經多年努力才撤除，如今又要開發殯葬園區，往後經過長治第一眼看到的就是納骨塔，讓鄉民恐慌，他一定誓死反對，縣府不可以因為蘇嘉全是前縣長就同意開發。質詢後還強調，已趕製抗議看板，預於近期豎立反映地方心聲，所有發言若有不實歡迎來告。

吳亮慶是蘇嘉全表哥，兩人同在政壇，但長期失和，吳亮慶獲民進黨提名參選，在第二選區爭取連任。蘇嘉全侄子立委蘇震清的女兒蘇孟婕也在同選區參選，已被民進黨開除黨籍。兩陣營都強調，議會質詢屬地方公共事務，與議員選舉無關。

蘇嘉全 民進黨

延伸閱讀

安倍國葬獻花唱名環節擬以「台灣」稱呼 台代表擬坐巴勒斯坦旁

安倍晉三明國葬 蘇嘉全、王金平、李安妮抵日

中市議員吳敏濟溪北競選服務處成立 蘇嘉全謝明源力挺

為蔡其昌站台 賴清德：換掉市長才能改變台中未來

相關新聞

關鍵錄音帶曝光！府院被爆施壓介入鏡電視案 蘇貞昌否認

「鏡電視」今年1月19日取得執照，不過在申設期間，黨政高層介入、施壓NCC等傳言不斷，時代力量立委陳椒華今天公布去年鏡電...

不滿周玉蔻扯張淑娟 NCC：收到32件申訴案已啟動調查

媒體人周玉蔻近日緊咬前中國小姐張淑娟是蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」女主角，引發社會閱聽大眾不滿，NCＣ今天早上表示，截至9月...

龐培歐訪台重申：台灣早已是獨立國家

美國前總統川普時期友善台灣的前國務卿龐培歐二度來台，今天在「全球台商經貿論壇」演講提及，有些人不樂見他來台灣、台灣是中國...

周刊控蹭資策會 高虹安揭獲獎紀錄：我對得起資策會

民眾黨新竹市長參選人高虹安今天遭鏡週刊爆料，以科技專案補助計畫的研究計畫出差、並以國際人才培育補助方案駐美研修，合計日數...

張淑娟怒告周玉蔻 NCC：收到逾30個檢舉 依法調查

資深媒體人周玉蔻近日緊咬前中國小姐張淑娟是蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」女主角，張淑娟昨赴北檢按鈴控告。行政院長蘇貞昌今天在立...

義務役期延長一年何時定案？邱國正：盼年底前有結論

義務役期是否延長為一年，備受矚目。立法院今邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。國防部長邱國正答詢時表示，義務役延長攸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。