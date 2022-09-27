王鴻薇：NCC批中天報韓國瑜穿襪 周玉蔻講滾床單就可

國民黨今舉行「嚴重違反新聞自律 全民檢舉周玉蔻」記者會，台北市議員王鴻薇表示，針對周玉蔻近來無視新聞自律的言行，她呼籲為維護媒體環境，全體民眾應站出來共同檢舉周玉蔻，並要求NCC勿雙重標準。

王鴻薇表示，周玉蔻利用主持政論節目對特定候選人進行攻擊，而且還波及到無辜的第三者，違反新聞自律規範。民視有自律委員會和自律規範，網站清楚載明「當私人隱私損及公共利益時，媒體得以採訪與報導，但需盡全力防止不當傷害個人名譽及侵犯個人隱私，或造成媒體公審的情況」。

王鴻薇說，周玉蔻大喇喇報導張淑娟無中生有的事情，並播出其照片，讓普通老百姓、沒有麥克風的人受害，而且周玉蔻從來沒有聯絡張淑娟做任何求證。周玉蔻每天信口開河，昨天才假惺惺跑到現場要道歉，有這種道歉法嗎？

王鴻薇指出，民視自律規範亦指出，「製播新聞及其他新聞性或評論性節目，應避免政媒不分」、「要注意新聞整體呈現的客觀與平衡」，大家有看到客觀跟平衡嗎？民視政治立場偏頗，周玉蔻在節目中公然說「投給陳時中就是投給周玉蔻，喜歡周玉蔻就投給陳時中」，請問中華民國開國以來，哪有政論節目主持人膽敢為單一候選人搖旗吶喊？民視能容忍周玉蔻敗壞民視名譽嗎？

王鴻薇昨天已向民視提出申訴，指出周玉蔻在9月22日節目中公開使用張淑娟照片，甚至影射其滾床單，已嚴重違反新聞自律，且危害張淑娟女士的隱私權，她將持續追蹤案件進度，民視曾讓彭文正節目停播，請民視也處理周玉蔻的節目。