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王鴻薇：NCC批中天報韓國瑜穿襪 周玉蔻講滾床單就可
國民黨今舉行「嚴重違反新聞自律 全民檢舉周玉蔻」記者會，台北市議員王鴻薇表示，針對周玉蔻近來無視新聞自律的言行，她呼籲為維護媒體環境，全體民眾應站出來共同檢舉周玉蔻，並要求NCC勿雙重標準。
王鴻薇表示，周玉蔻利用主持政論節目對特定候選人進行攻擊，而且還波及到無辜的第三者，違反新聞自律規範。民視有自律委員會和自律規範，網站清楚載明「當私人隱私損及公共利益時，媒體得以採訪與報導，但需盡全力防止不當傷害個人名譽及侵犯個人隱私，或造成媒體公審的情況」。
王鴻薇說，周玉蔻大喇喇報導張淑娟無中生有的事情，並播出其照片，讓普通老百姓、沒有麥克風的人受害，而且周玉蔻從來沒有聯絡張淑娟做任何求證。周玉蔻每天信口開河，昨天才假惺惺跑到現場要道歉，有這種道歉法嗎？
王鴻薇指出，民視自律規範亦指出，「製播新聞及其他新聞性或評論性節目，應避免政媒不分」、「要注意新聞整體呈現的客觀與平衡」，大家有看到客觀跟平衡嗎？民視政治立場偏頗，周玉蔻在節目中公然說「投給陳時中就是投給周玉蔻，喜歡周玉蔻就投給陳時中」，請問中華民國開國以來，哪有政論節目主持人膽敢為單一候選人搖旗吶喊？民視能容忍周玉蔻敗壞民視名譽嗎？
王鴻薇昨天已向民視提出申訴，指出周玉蔻在9月22日節目中公開使用張淑娟照片，甚至影射其滾床單，已嚴重違反新聞自律，且危害張淑娟女士的隱私權，她將持續追蹤案件進度，民視曾讓彭文正節目停播，請民視也處理周玉蔻的節目。
王鴻薇昨天同時也向NCC申訴民視談話性政論節目違反製播新聞事實查證原則致損害公共利益。她指出，當年NCC關中天時，NCC委員質疑中天報導韓國瑜穿襪子，那麼難道討論蔣孝嚴滾床單就適當嗎？請NCC拿出同樣標準。
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