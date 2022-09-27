周刊控蹭資策會 高虹安揭獲獎紀錄：我對得起資策會

民眾黨新竹市長參選人高虹安今天遭鏡週刊爆料，以科技專案補助計畫的研究計畫出差、並以國際人才培育補助方案駐美研修，合計日數高達547天，認為她蹭資策會。對此，高虹安回應指控「惡意栽贓抹黑」，她在資策會工作期間，鼓勵優秀團隊spin-off創業，她和主管同仁參與會內創業輔導及競賽，獲得前三名獎項，積極輔導鼓勵科智企業創立，從一開始就參與會內創業，這些都有獲獎紀錄。

高虹安表示，她坦蕩蕩經得起檢驗，但民進黨施壓資策會完全違法，侵害個資法，她很痛心資策會一定承受了巨大壓力，才會去提供這些資料，她遺憾且質疑，「資料揭露是透過綠營內部私下提供給媒體嗎？」「為什麼只給特定媒體的獨家報導，若要供公眾檢視，怎麼會這麼不公平？」民進黨團假借公權力向資策會強索個人隱私資料，此惡例一開，將使全國研究單位數萬名研究人員人心惶惶，無法專注於工作，嚴重影響國家研究發展。

律師柯志諄也說，鏡週刊報導中有關高虹安在資策會任職出差天數及細項，可歸屬「社會活動」，得以直接、間接識別個人的資料，未經本人同意，資料所有者不可以隨便使用，已有違反個資法疑慮。

針對週刊的內容，高虹安澄清，她2008年到資策會擔任副工程師，2012年想赴美攻讀博士，研習智慧製造系統技術，因此遞出辭呈，主管極力慰留，還表示這類前瞻技術正是台灣產業數位轉型所需，希望改為帶職派駐美國，並輔導台灣產業導引進該項前瞻技術。「既然是依公司要求派駐，當然是帶職前往，往返交通費也依會內規定由公司支付。 」

高虹安說，當時駐期間返台時，也會受邀參與政府產業轉型計畫諮詢會議等。不論她身在何地，完全對得起資策會給出的每一分薪水。她在資策會期間，工作考績名列前茅，亦曾獲得技術菁英獎、國家產業創新獎等獎項，完全對得起資策會付給她的薪水。如果她在工作期間因攻讀博士怠忽職守，怎可能獲得這麽多肯定？