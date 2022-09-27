義務役期延長一年何時定案？邱國正：盼年底前有結論

義務役期是否延長為一年，備受矚目。立法院今邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。國防部長邱國正答詢時表示，義務役延長攸關年輕人權益，茲事體大，國防部會慎重考量，期望在今年年底前會有結論。

國民黨立委李德維質詢時問，有關義務役期延長，何時會公告？邱國正表示，此事攸關年輕人的權益，國防部會慎重考量，目前有點眉目。但因此事涉及跨部會，牽涉不只軍方，各部會之間的問題，還要再進一步協調，目前一切進展順利，也會適切公告。

至於何時會有結論，邱國正回應，考量公告後還要一年才能執行，如果又跨過元旦的話，又得再跨過一年，因此「希望在今年底之前。」

他也表示，公告的時間完全沒考量到選舉問題，現在工作一直在進行，國防部也請教很多年輕人的建議，都一步一步按照階段在進行中。

蘇貞昌表示，涉及整個國家防衛力量，人民當兵義務是否要延長，相關員額、訓練場所等，都必須嚴密盤整，也要徵詢相關專家學者各方意見、整合各部會，目前還在整理中，怎麼做也會有預告期，時候到才能對外公布，不會偷偷摸摸做。

至於是否會參考美國前防長「全民皆兵」建議？蘇貞昌說，台灣是民主國家，會注意各方意見，要怎麼做以我國為主體考量。