綠黨團向資策會索資爭議　王美花：過往有立委調過

民進黨立法院黨團日前行文資策會，要求提供民眾黨新竹市長參選人高虹安過去任職期間相關資料，高虹安批評是違法擴權。對此，經濟部長王美花今天在立法院備詢時表示，過去就有立委向資策會調過資料，經濟部會判斷能否提供。

民進黨團22日行文給資策會，要求提供高虹安任職資策會期間業務執行相關資料，此舉引發議論，被質疑立法院向資策會要求提供離職員工資料是違法擴權，民進黨立委羅致政今天於立法院質詢時，詢問經濟部與資策會關係。

王美花表示，資策會是經濟部管的財團法人，雖然剛開始捐助時，政府捐助金額沒有過半，只有約38％，但相關人事、財務，政府如果有直接或間接控制權的話，政府仍要加強監督。

王美花進一步說明，資策會年度經費7成以上由政府委辦或是補助，所以資策會相關人事是由經濟部指派，立法院審經濟部技術處相關預算時，資策會也會列席，相關預算都有送立法院。

至於立委能否發文向資策會索資，王美花表示，過去確實有立委調閱資料，經濟部會判斷可以公開或應該透明的資料就會提供，該遮蔽的資料也會遮蔽。