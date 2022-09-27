出書探蔣孝嚴身世 黃清龍：蔣經國認為雙胞胎不是他的

媒體人黃清龍今舉辦「門裡還是門外？從蔣經國日記再探孝嚴身世」新書茶會，黃清龍表示，根據兩年半資料閱讀及訪談，他推測在1950年代中期後，前總統蔣經國就認為「雙胞胎不是他的小孩」，蔣經國改變想法，認為已故陸軍中將郭禮伯可能才是行政院前副院長蔣孝嚴生父。不過黃清龍也強調，這只是他的推測，若要釐清真相，應在當事人同意下進行DNA認定，才能確認。

黃清龍表示，根據資料以及郭禮伯兒子郭貽熹的訪談、著作，他認為蔣孝嚴母親章亞若曾和郭禮伯、蔣經國重疊交往，且章亞若原是類似郭禮伯小妾身份，但1939年郭禮伯奉調離開江西，由於元配等問題，郭禮伯將章亞若「託付」給蔣經國。

黃清龍表示，蔣經國和郭禮伯亦師亦友，郭奉調重慶後，章亞若到蔣經國所在的贛南專署當專員，兩人展開刻骨銘心的地下戀情，不過郭禮伯仍和章亞若會見面，1941年4月、5月時郭禮伯就有回江西和章亞若相聚。

黃清龍指出，1941年7月章亞若懷孕 ，但章亞若是先告知郭禮伯「孩子是你的」，不過郭禮伯建議章亞若，孩子「姓蔣會比姓郭好」，要章亞若過一兩個月再告訴蔣經國懷孕消息，章亞若照做後，由於蔣經國當時不知郭禮伯和章亞若私下還有秘密往來，也認定小孩是自己的，安排章亞若到桂林待產。

黃清龍也指出，不過根據自己和郭貽熹專訪獲知，蔣經國、郭禮伯來台後，兩人感情仍好，至少1950年代中期，每年6月16日陸軍官校校慶，蔣經國都會到居住在鳳山的郭家相聚，兩人「無話不談」。

黃清龍說，他推測郭禮伯在台灣時，曾向蔣經國交代「重疊交往」實情，也就是章亞若曾先通知郭禮伯、並稱孩子是郭的。

黃清龍指出，他推測蔣經國獲知後也難免懷疑孩子不是自己的、從而改變態度，這也合理解釋為何蔣經國來台後從未與孝嚴、孝慈雙胞胎見面，奉命接濟蔣孝嚴家的將軍王昇在1950中期停止接濟，以及甚至蔣經國在1954年的日記中，「編造」已故部下王繼春才是章亞若生父的情節。

黃清龍書中也提及，郭貽熹說，郭禮伯、蔣經國及章亞若的三角秘戀，是郭禮伯1977年癌末才在病房說出。