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TVBS移頻案 陳耀祥：我們會處理 不要那麼緊張

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
NCC主委陳耀祥（右）上午到立法院備詢，表示證實接獲外界檢舉周玉蔻的政論節目，NCC會介入調查。記者林澔一／攝影
NCC主委陳耀祥（右）上午到立法院備詢，表示證實接獲外界檢舉周玉蔻的政論節目，NCC會介入調查。記者林澔一／攝影

鏡電視新聞台及TVBS新聞台移頻案件，引發外界關注。傳NCC明日要審查「鏡電視」上有線電視86頻道一案。NCC主委陳耀祥今天在立法院答詢時表示，系統台來申請，NCC就依法定程序審理，明天會請利害關係人和系統台到場陳述意見。

近日因TBC（台灣寬頻集團）及大豐合盟，向NCC提出申請，要將有線電視55頻道的TVBS移到後段，同時以鏡電視取代，引發熱議。

國民黨立委李德維質詢時質疑，NCC用商業談判角度解釋其主管的頻道管理，是為商業服務。陳耀祥答詢表示，TVBS相關問題是系統商和頻道商代理商談判糾紛，每年都有，NCC是國家機關，依法行使職權，商業談判是另一層次，他們會依法監督。

陳耀祥表示，新聞頻道移頻相當敏感，但本質上是商業談判，NCC也相當注意，因為這涉及消費者權益以及整體內容多元多樣，「我們會再考慮。」

李德維批評，行政院包含NCC鍾愛鏡電視和華視，還讓華視定頻在52台。陳耀祥說，要上哪個頻道都是系統業者來申請，NCC來審議。華視是公廣集團，鏡電視是商業電視台，兩者性質不同，TVBS新聞台各方面從新聞專業、內控機制，表現在新聞頻道是前段班，「我們會去處理，不要那麼緊張。」

NCC 鏡電視 陳耀祥

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