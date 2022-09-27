張淑娟怒告周玉蔻 NCC：收到逾30個檢舉 依法調查

資深媒體人周玉蔻近日緊咬前中國小姐張淑娟是蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」女主角，張淑娟昨赴北檢按鈴控告。行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢表示，他有看到媒體報導，台灣是法治國家，任何人的行為都受法律規範，張淑娟依法行使權利，接下來司法系統怎麼判決，國家都有法律規範。

國民黨立委李德維今天在立法院質詢時，抨擊周玉蔻在電視上公器私用，毀人名節，蘇內閣和NCC好像看不到？

NCC主委陳耀祥備詢表示，台灣是民主自由國家，對於新聞台一定是事後追懲，根據目前已收到的檢舉案共有30幾案，都陸續處理中。NCC收到檢舉後當然會調查，有無違反事實查證、公平原則、公序良俗，以及其他法律規定，依廣電法都會處理。

李德維追問，若最後法院判決張淑娟勝訴，NCC打算如何處理播出這樣節目的電視台？陳耀祥說，張淑娟控告是刑事責任追究，將來有無罪，由法院認定，這是她個人的權利維護；至於周玉蔻的節目是否違反廣電三法規定，將來查證若有，就是行政責任問題，NCC監督對象是民視，不是個人。

陳耀祥表示，若有違法，就依照SOP處理，刑責有無成立是一回事，但是否違反事實查證等相關規定，NCC會追究行政責任。

蘇貞昌表示，中華民國是法治國家，都依民主法治體制進行，張女士權益受損，追究刑事責任，也是依據法律。NCC依據立法院通過的相關法律，追究相關責任到什麼程度，都有相關規範。

李德維追問，若追究行政責任，NCC敢不敢關民視？陳耀祥說，不同新聞頻道，要以個案來看，每個電視台違規情況不一樣。

此外，李德維質疑，周玉蔻廣播節目幾乎把陳時中競選總部搬到節目內，有置入性行銷問題，陳耀祥說，節目主持人邀請來賓是他們的自由，尊重各新聞頻道自由。至於李德維揚言要檢舉要求NCC立案調查，陳耀祥答「可以」。