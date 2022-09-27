快訊

黃珊珊民調衝上第二！周玉蔻成藍白最佳助選員 背後隱憂浮現

上任才快6個月！「最強姊夫」鄭深池辭任長榮國際公司董事長　

遭周玉蔻點名「妹妹長這麼漂亮」 女記者無罩正臉顏值曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張淑娟怒告周玉蔻 NCC：收到逾30個檢舉 依法調查

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
NCC主委陳耀祥（右）上午到立法院備詢，表示證實接獲外界檢舉周玉蔻的政論節目，NCC會介入調查。記者林澔一／攝影
NCC主委陳耀祥（右）上午到立法院備詢，表示證實接獲外界檢舉周玉蔻的政論節目，NCC會介入調查。記者林澔一／攝影

資深媒體人周玉蔻近日緊咬前中國小姐張淑娟是蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」女主角，張淑娟昨赴北檢按鈴控告。行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢表示，他有看到媒體報導，台灣是法治國家，任何人的行為都受法律規範，張淑娟依法行使權利，接下來司法系統怎麼判決，國家都有法律規範。

國民黨立委李德維今天在立法院質詢時，抨擊周玉蔻在電視上公器私用，毀人名節，蘇內閣和NCC好像看不到？

NCC主委陳耀祥備詢表示，台灣是民主自由國家，對於新聞台一定是事後追懲，根據目前已收到的檢舉案共有30幾案，都陸續處理中。NCC收到檢舉後當然會調查，有無違反事實查證、公平原則、公序良俗，以及其他法律規定，依廣電法都會處理。

李德維追問，若最後法院判決張淑娟勝訴，NCC打算如何處理播出這樣節目的電視台？陳耀祥說，張淑娟控告是刑事責任追究，將來有無罪，由法院認定，這是她個人的權利維護；至於周玉蔻的節目是否違反廣電三法規定，將來查證若有，就是行政責任問題，NCC監督對象是民視，不是個人。

陳耀祥表示，若有違法，就依照SOP處理，刑責有無成立是一回事，但是否違反事實查證等相關規定，NCC會追究行政責任。

蘇貞昌表示，中華民國是法治國家，都依民主法治體制進行，張女士權益受損，追究刑事責任，也是依據法律。NCC依據立法院通過的相關法律，追究相關責任到什麼程度，都有相關規範。

李德維追問，若追究行政責任，NCC敢不敢關民視？陳耀祥說，不同新聞頻道，要以個案來看，每個電視台違規情況不一樣。

此外，李德維質疑，周玉蔻廣播節目幾乎把陳時中競選總部搬到節目內，有置入性行銷問題，陳耀祥說，節目主持人邀請來賓是他們的自由，尊重各新聞頻道自由。至於李德維揚言要檢舉要求NCC立案調查，陳耀祥答「可以」。

NCC 陳耀祥 張淑娟 周玉蔻

延伸閱讀

砲轟「潑髒水慣犯」 鄭寶清：投鄭運鵬就是投給周玉蔻

陳時中對張淑娟感到遺憾 蔣萬安：不要再當周玉蔻幫凶

立委要不到資訊周玉蔻有 賴香伶：陳時中不敢拒絕周 ？

批周玉蔻二度傷害 王鴻薇揭：張淑娟聽到她聲音就會哭

相關新聞

張淑娟怒告周玉蔻 NCC：收到逾30個檢舉 依法調查

資深媒體人周玉蔻近日緊咬前中國小姐張淑娟是蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」女主角，張淑娟昨赴北檢按鈴控告。行政院長蘇貞昌今天在立...

義務役期延長一年何時定案？邱國正：盼年底前有結論

義務役期是否延長為一年，備受矚目。立法院今邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。國防部長邱國正答詢時表示，義務役延長攸...

周刊控蹭資策會 高虹安揭獲獎紀錄：我對得起資策會

民眾黨新竹市長參選人高虹安今天遭鏡週刊爆料，以科技專案補助計畫的研究計畫出差、並以國際人才培育補助方案駐美研修，合計日數...

綠黨團向資策會索資爭議 王美花：過往有立委調過

民進黨立法院黨團日前行文資策會，要求提供民眾黨新竹市長參選人高虹安過去任職期間相關資料，高虹安批評是違法擴權。對此，經濟...

出書探蔣孝嚴身世 黃清龍：蔣經國認為雙胞胎不是他的

媒體人黃清龍今舉辦「門裡還是門外？從蔣經國日記再探孝嚴身世」新書茶會，黃清龍表示，根據兩年半資料閱讀及訪談，他推測在19...

TVBS移頻案 陳耀祥：我們會處理 不要那麼緊張

鏡電視新聞台及TVBS新聞台移頻案件，引發外界關注。傳NCC明日要審查「鏡電視」上有線電視86頻道一案。NCC主委陳耀祥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。