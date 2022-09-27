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爆高虹安用公費赴美 沈慧虹：說一個謊要用更多謊來圓

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨市長參選人沈慧虹今受訪表示，說一個謊要用更多謊來圓，身為一位市長參選人應要對選民負責，對外界說清楚、講明白，「提告，並不能夠逃避問題。」圖／沈慧虹提供
民進黨市長參選人沈慧虹今受訪表示，說一個謊要用更多謊來圓，身為一位市長參選人應要對選民負責，對外界說清楚、講明白，「提告，並不能夠逃避問題。」圖／沈慧虹提供

民眾黨新竹市長參選人高虹安今早赴北檢提告鏡週刊，指連環爆料內容不實。民進黨市長參選人沈慧虹今受訪表示，說一個謊要用更多謊來圓，身為一位市長參選人應要對選民負責，對外界說清楚、講明白，「提告，並不能夠逃避問題。」

沈慧虹指出，身為一位市長參選人有責任要解除外界的疑惑，尤其該對新竹市民說清楚講明白，誠實才是上策，因為說一個謊，就要用更多謊來圓。她也建議高虹安在資策會服務期間到底使用了哪些項目、哪些公費，都應該向外界說明清楚，解除民眾心中的疑惑，提告不能逃避問題。

有媒體問及，高虹安自參選以來分享不少在新竹拍攝的宣傳影片、照片，然而被民眾發現其中都是市府政績，還做成系列對比圖在網路上流傳。

對此，沈慧虹指出，高虹安要競選新竹市長，應該要提出對這座城市的更多願景、更多政策，而不是批評指責謾罵，請高虹安「真真正正在新竹生活，真真正正了解新竹、體會新竹的改變與美好。」

有東區媽媽在臉書自發分享她自己觀察到的竹市改變、建設，結果被對手支持者出征到刪文，沈慧虹再一次誠懇呼籲高虹安約束自己的支持者，不要用海量的網軍造成他人恐懼、箝制整個城市的生活感受，讓民眾噤若寒蟬、心生恐懼刪文，這不是一個民主國家樂見的情況。

高虹安 沈慧虹

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